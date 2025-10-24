سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 24-10-2025

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.5755، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ومدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من تقدم الزوج على المدى القريب.

