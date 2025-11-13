معدات طبية وأثاث مكتبي من منظمة الفرق الطبية لمحلية جنوب الجزيرة

دشنت منظمة الفرق الطبية العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الجزيرة ومفوضية العون الإنساني صباح الاربعاء بمركز صحي الشريف مختار بمحلية جنوب الجزيرة توزيع معدات طبية وأثاث مكتبي ومواد نظافة وتركيب وحدة طاقة شمسية.

وأشاد الأستاذ أنور مبارك حميدة المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة بأعمال الصيانة والتأهيل التي تمت بالمركز من قبل منظمة الفرق الطبية العالمية، مشيراً إلى أن هذا الدعم المقدم من المنظمة يعتبر إضافة كبيرة لتجويد وتطوير الخدمة الصحية، مطالباً بإدخال عدد من المراكز الصحية ضمن مشروع خدمات الرعاية الصحية المنفذ من قبل منظمة الفرق الطبية العالمية.

من جانبها، قدمت الأستاذة أسماء محمد ممثل مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية شكرها للمنظمة في توفير حزم الرعاية الصحية بالمراكز وتقوية النظام الصحي، مبينة سعي وزارة الصحة لتوفير كافة الخدمات الصحية.

فيما دعا الأستاذ عبد الرحمن كدباس ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية كافة المنظمات العاملة في المجال الصحي لضرورة تقديم الدعم الكامل لنهضة القطاع الصحي.

وأشار الأستاذ منور عيسى مدير مكتب الجزيرة بمنظمة الفرق الطبية أن المعدات المقدمة تأتي ضمن مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة والمنقذة للحياة للسكان المتأثرين بالحرب بدعم من الصندوق السوداني الإنساني .