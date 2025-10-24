سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-10-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من الزوج تعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

