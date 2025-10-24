هل تعملين في الثلث الأخير من الحمل؟ هذه النصائح ستُنقذ ...

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - هل تمرين بفترة الثلث الأخير من حملك؟ بالطبع قد تشعرين بالعديد من الأعراض المزعجة مثل التعب الشديد أثناء العمل أو تورم القدمين، وآلام الظهر، وحتى غثيان الحمل.

وفقًا لموقع "بيبي سنتر"، قد يكون العمل خلال الثلث الثالث من الحمل مرهقا، حتى لو كنتِ تعملين من المنزل، أو لديكِ جدول عمل مرن، أو تعملين بدوام جزئي. ،في المقابل على النساء الحوامل أن يكنّ لطيفات مع أنفسهن، ويضعن حدودًا، ويأخذن فترات راحة عند الحاجة.وإليك إذا كان من الأمن العمل في الفصل الثالث من الحمل والتحديات التي تواجه المرأة الحامل العاملة في الثلث الثالث من الحمل.

هل من الأمن العمل في الفصل الثالث من الحمل؟

يمكن للحوامل العمل حتى اقتراب موعد الولادة-الصورة من موقع Freepik

العمل خلال فترة الحمل يعد آمناً بشكل عام. وفي المقابل، قد تحتاج النساء الحوامل اللواتي يعملن في وظائف عالية الخطورة أو يعانين من مضاعفات طبية أثناء الحمل إلى تسهيلات تسمح غالبًا بالعمل بأمان.

يمكن لمعظم النساء الحوامل العمل حتى اقتراب موعد الولادة، طالما أن العمل لا يتطلب مجهودًا بدنيًا.

يمكن لمعظم النساء الحوامل القيام بمهام عادية وغير خطيرة لا تتضمن رفع أكثر من 30 رطلاً بشكل متكرر كما ينصح بأهمية أن تتاح للنساء الحوامل فرصة الجلوس عند الحاجة وأن لا يُجبرن على الوقوف لفترات طويلة.

تؤكد العديد من الدراسات إلى أن النساء اللاتي يعانين من حمل غير معقد يكون من الآمن لهن العمل طوال طوال فترة الحمل، دون أي آثار سلبية على المرأة أو طفلها.

قد تحتاج النساء ذوات الحمل المعقد إلى تعديلات في وظائفهن لضمان سلامتهن. على سبيل المثال، قد تحتاج المصابات بسكري الحمل إلى فترات راحة إضافية ومساحة خاصة لإجراء فحوصات الجلوكوز وتناول الوجبات الخفيفة..

تحديات تواجه الحامل في الثلث الثالث من الحمل

غالبًا ما تعاني النساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل من متاعب جسدية ونفسية متنوعة. من بين هذه المتاعب التي قد تواجهينها:

آلام الظهر

كثرة التبول

صعوبة التنفس

تعب

الدوخة

تشنجات الساق

نصائح للعمل خلال الثلث الثالث من الحمل

على الأمهات العاملات في الثلث الأخير من الحمل الاهتمام بسلامتهن لضمان حمل صحي. يمكن تطبيق هذه النصائح أثناء العمل في الثلث الأخير من الحمل.

احصلي على على قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 8-9 ساعات ليلاً ويمكن الاستفادة من استراحة الغداء للنوم والاسترخاء.

اشربي كمية كافية من الماء كلا ينبغي أن يُقلل انشغالك بالعمل من شرب الماء. تحتاج النساء الحوامل إلى شرب كمية كافية من الماء لتخفيف التعب، والوقاية من التهابات المسالك البولية، وتخفيف الإمساك لذا اشرب كميات كبيرة من السوائل واحتفظ دائمًا بزجاجة ماء على مكتبك.

يمكن للأمهات استخدام وقت فراغهن أو عطلاتهن للقيام بتمارين الحمل، أو ممارسة اليوجا قبل الولادة، أو التمدد الخفيف بشكل مستمر.

يمكن للمرأة الحامل العاملة أن تطلب من رؤسائها المرونة في العمل، مثل فترات راحة إضافية أو العمل عن بعد إذا أمكن.

من المهم أيضًا الانتباه إلى استهلاكك اليومي. حاولي تلبية احتياجاتك الغذائية، بما في ذلك الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين د وغيرها

تجنبي الأشياء التي تسبب الغثيان، مثل بعض روائح الطعام والعطور ومعطرات الجو. أحضر معك روائح مهدئة إلى المكتب لتخفيف الغثيان عند الحاجة.

استخدمي وسادة لدعم أسفل ظهرك إذا كنت تعمل جالسًا أمام الكمبيوتر طوال اليوم.

انهضي من مقعدك وتحرك لبضع دقائق أو خذ استراحة قصيرة كل بضع ساعات لإعادة شحن طاقتك.

تناولي الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين لزيادة الطاقة، مثل اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات الورقية الخضراء.

قم بإعداد وجبات خفيفة أو مشروبات يمكنها أن تملأ معدتك وتساعد في تخفيف الغثيان، مثل شاي الزنجبيل، أو المكسرات، أو بسكويت الزنجبيل.

قللي من الأنشطة الأخرى، مثل التسوق أو تنظيف المنزل، إذا كان العمل يستغرق اليوم بأكمله تقريبًا.

شاركي في تمارين ما قبل الولادة أو اليوجا التي يمكن أن تساعد في زيادة الطاقة واسترخاء العقل.

الحالات التي يجب الانتباه لها أثناء العمل أثناء الحمل

للعمل براحة وأمان، تأكدي من فهم التغيرات الجسدية التي تطرأ على جسمك خلال فترة الحمل. سيساعدكِ هذا على فهم قدراتكِ على أداء الأنشطة أثناء الحمل وفيما يلي بعض الشروط التي يجب مراعاتها أثناء العمل:

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء حالتان شائعتان تعاني منهما العديد من النساء الحوامل. وبينما يحدث غثيان الصباح عادةً في الصباح، قد تعاني منه بعض النساء الحوامل طوال اليوم، بما في ذلك أثناء العمل.

يُعتقد أن الغثيان والقيء أثناء الحمل يحدثان نتيجةً لتغيرات هرمونية متزايدة. علاوةً على ذلك، قد تكون النساء الحوامل أكثر حساسيةً لبعض الروائح أو الروائح الكريهة، مما يجعلهن أكثر عرضة للغثيان والقيء فإذا حدث هذا، قد تشعر المرأة الحامل بعدم الارتياح، وعدم التركيز، وحتى فقدان الشهية، مما يجعلها غير قادرة على العمل أو ممارسة أنشطتها في المكتب على النحو الأمثل.

التعب بسهولة

انخفاض الطاقة خلال فترة الحمل يزيد من التوتر -الصورة من موقع AdobeStock

التعب أثناء الحمل يعد أمر طبيعي أيضًا، خاصةً خلال الثلثين الأول والثالث منه. ويعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الطاقة، وتقلبات المزاج، واضطرابات النوم.

إلى جانب التغيرات الهرمونية، قد ينجم انخفاض الطاقة أثناء الحمل عن زيادة التوتر والقلق، خاصةً عند اقترانه بضغوط العمل. هذا قد يمنع المرأة الحامل من أداء عملها على أكمل وجه.

المرض بسهولة

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجةً للعدوى الفيروسية أو البكتيرية. ومن أهم أسباب ذلك التغيرات الهرمونية وضعف جهاز المناعة أثناء الحمل.

عدم الحفاظ على التوازن

مع دخولكِ الأسبوع الخامس عشر من الحمل، أو الشهر الرابع، من المرجح أن تجدي صعوبة أكبر في الحفاظ على توازنكِ. ويرجع ذلك إلى إفراز جسمكِ لكمية أكبر من هرمون الريلاكسين، الذي يتسبب في إرتخاء المفاصل وعضلات الحوض لتوفير مساحة للجنين.

لا يؤثر هرمون الريلاكسين على الحوض فحسب، بل يؤثر أيضًا على أربطة الوركين والركبتين والكاحلين، مما يزيد من احتمالية عدم ثبات المرأة الحامل أثناء المشي. قد يُشكل هذا مشكلةً للحوامل اللاتي تتطلب وظائفهن الكثير من الحركة.

في النهاية بالإضافة إلى تطبيق النصائح السابقة، ينبغي على مراجعة طبيبة التوليد بانتظام .

