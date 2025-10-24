سعر الفضة يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-10-2025

اتسم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بحركة متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.6520، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشراء الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وذلك بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

