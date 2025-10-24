انتهاء خيارات البيتكوين والمقدرة بـ 5 مليار دولار اليوم…الأسواق تترقب بحذر

تنتهي اليوم، الجمعة 24 أكتوبر، صلاحية 47,000 عقد خيارات بيتكوين بقيمة اسمية تتجاوز 5 مليار دولار، في حدث قد يسبب بعض التقلبات المحدودة في السوق.
تشير بيانات “Coinglass” إلى أن نسبة البيع/الشراء تبلغ 1.03، ما يعني توازن بين المراكز الطويلة والقصيرة، فيما يبلغ الحد الأقصى للخسارة 114,000 دولار.
وتُظهر منصة “Deribit” أن أكبر الفوائد المفتوحة تتركز عند 120 ألف و130 ألف و140 ألف دولار، في حين توجد مراكز بيع كبيرة عند 100 ألف دولار.
ورغم وصول الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي عند 63 مليار دولار، إلا أن السعر ما زال مستقرا قرب 108 آلاف دولار، مع تحوّل ملحوظ من التداول بالرافعة العالية إلى استراتيجيات التحوط.
كما تنتهي اليوم أيضا عقود الإيثيريوم بقيمة 749 مليون دولار، ليرتفع إجمالي انتهاء صلاحية العقود الرقمية إلى نحو 5.8 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية 1.8% إلى 3.8 تريليون دولار، بقيادة البيتكوين الذي تجاوز مؤقتا 111 ألف دولار اليوم الجمعة.
