منصة كوين بيس ستتوقف بشكل مؤقت هذا الأسبوع لتحديث أنظمتها: التفاصيل

أعلنت منصة كوين بيس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، أنها ستتوقف مؤقتا عن العمل يوم غد السبت 25 أكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، بسبب تحديث مجدول للأنظمة.

تفاصيل التوقف المؤقت:

وفقا لبيان رسمي من الشركة على منصة X، ستتأثر جميع خدمات التداول تقريبا أثناء فترة الصيانة، بما في ذلك:

Coinbase.com (التداول البسيط والمتقدم)

Coinbase Exchange

Coinbase Prime

كما سيتم تعطيل التحويلات على منصة Coinbase Exchange، وستتأخر التحويلات الفورية خلال فترة التحديث.

وأكدت الشركة أن العقود الآجلة الدائمة على INTX ستكون الاستثناء الوحيد الذي سيستمر التداول عليه.

وطلبت كوين بيس من المستخدمين متابعة حسابها الرسمي للحصول على التحديثات الفورية، مشيرة إلى أنها ستنشر تنبيهات وتذكيرات على موقع مخصص لضمان الشفافية أثناء فترة الصيانة.

ردود فعل المستخدمين:

واجه الإعلان انتقادات من بعض المستخدمين الذين أعربوا عن استيائهم من توقيت التوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما اشتكى آخرون من تكرار الأعطال التقنية في الفترات السابقة.

يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من تعطل مشابه في منصة بينانس أثناء انهيار السوق في 10 أكتوبر، ما تسبب في تجميد مؤقت للطلبات واضطرار الشركة لاحقا إلى تعويض المتضررين عبر صندوق خاص.

في خطوة أخرى أثارت الجدل، أدرجت كوين بيس مؤخرا عملة BNB — التابعة لمنافستها المباشرة بينانس — على خارطة طريقها، قبل أن تضيفها رسميا في 22 أكتوبر إلى منصاتها، بما في ذلك “Coinbase Advanced”.

كما أضافت المنصة دعما لعملات aPriori (APR) وMeteora (MET)، في حين أوقفت تداول العقود الدائمة لكل من Freysa (FAI) وMoonwell (WELL).

هل هناك ما يدعو للقلق؟

لا يُتوقع أن يشكل التوقف المجدول خطرا على أموال المستخدمين، إذ أكدت كوين بيس أن جميع الأصول ستبقى آمنة وأن التوقف إجراء صيانة روتيني لتحسين الأداء.

لكن يُنصح المتداولون بتجنب تنفيذ صفقات كبيرة أو تحويلات مهمة خلال فترة الانقطاع لتفادي التأخيرات أو تقلبات السوق المفاجئة.

اقرأ أيضا:

ثلاث عوامل قد تحدد مصير البيتكوين قبل نهاية 2025: تعرف عليها

سعر البيتكوين يقفز إلى 112 ألف دولار بعد تباطؤ التضخم الأمريكي

