مجتمع dYdX يصوّت على مقترح تعويض بقيمة 462 ألف دولار بعد انقطاع المنصة

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - أصدر منصّة التداول اللامركزية dYdX تقريرًا فنيًا وتحليلاً بعد الحادثة، تضمن خطة لتعويض المتداولين المتضررين من توقف السلسلة الذي استمر قرابة ثماني ساعات خلال انهيار السوق الشهر الماضي.

وقالت المنصة في بيانها يوم الإثنين إن مجتمع الحوكمة الخاص بها سيصوّت على مقترح لتعويض المتداولين المتضررين بمبلغ يصل إلى 462 ألف دولار من صندوق التأمين الخاص بالبروتوكول.

وأوضحت dYdX أن انقطاع 10 أكتوبر نتج عن “خطأ في ترتيب العمليات البرمجية”، مضيفةً أن مدة التوقف طالت بسبب تأخر المدققين في إعادة تشغيل خدمات الـ”Oracle sidecar” الخاصة بهم. وعند استئناف تشغيل السلسلة، قام محرك مطابقة الأوامر بمعالجة التداولات وعمليات التصفية بأسعار غير صحيحة بسبب بيانات أوراكل قديمة.

المحافظ المتأثرة بالانقطاع. المصدر: dYdX

وأكدت المنصة أنه لم تُفقد أي أموال من المستخدمين على السلسلة (on-chain)، إلا أن بعض المتداولين تكبّدوا خسائر مرتبطة بالتصفية خلال فترة التوقف.

وسيصوّت مجتمع حوكمة dYdX على قرار تعويض المتضررين باستخدام أموال من صندوق التأمين التابع للبروتوكول.

استجابة Binance لاضطرابات السوق

شهد انهيار سوق العملات المشفّرة في أكتوبر، الذي أدى إلى تصفية مراكز بقيمة تقارب 19 مليار دولار وهو أكبر حدث تصفية في تاريخ سوق التشفير اختبارًا لقدرات Binance التشغيلية، إذ واجهت المنصة تقلبات هائلة ومخاوف المستخدمين وضغوطًا تنظيمية متزايدة.

وانتقد المتداولون المنصة بسبب مشكلات تقنية منعتهم من إغلاق مراكزهم، شملت أخطاء في الواجهة عرضت بعض الرموز بأسعار أقل من الصفر، بالإضافة إلى فك ارتباط العملة المستقرة الاصطناعية USDe الخاصة بـ Ethena.

وعلى الرغم من أن Binance لم تتحمل المسؤولية القانونية عن خسائر المتداولين، فقد أعلنت عن مبادرة إغاثة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت قسائم رمزية بقيمة 300 مليون دولار و100 مليون دولار لدعم المشاركين في النظام البيئي المتأثرين بالحادثة.

المصدر: CZ_binance

كما أطلقت Binance حملة توزيع بقيمة 45 مليون دولار من عملة BNB للمتداولين في سوق الميم كوين الذين تكبدوا خسائر أثناء الانهيار، وذلك لـ”تعزيز الثقة في السوق”.

وبذلك بلغ إجمالي ما تعهدت به المنصة لتعويض المتداولين المتضررين نحو 728 مليون دولار.