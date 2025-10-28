محلل: صناديق مؤشرات سولانا ولايتكوين وهيديرا ستنطلق الثلاثاء

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - قد تشهد أسواق العملات المشفّرة موجة جديدة من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هذا الأسبوع، مع ظهور صناديق سولانا (Solana) ولايتكوين (Litecoin) وهيديرا (HBAR) في قوائم التداول بالبورصات الأمريكية قبل إطلاقها المتوقع يوم الثلاثاء.

ووفقًا للمحلل في بلومبرغ، إريك بالكوناس، فقد ظهرت إشعارات إدراج في البورصات الأمريكية لصندوق سولانا التابع لشركة Bitwise، وصندوقي لايتكوين وهيديرا التابعين لشركة Canary، على أن تُدرج الصناديق رسميًا للتداول يوم الثلاثاء.

وفي منشور له عبر منصة X يوم الإثنين، أضاف بالكوناس أن صندوق سولانا التابع لشركة Grayscale من المتوقع أن يُحوّل إلى صندوق مؤشرات متداولة في اليوم التالي.

مصدر: Eric Balchunas

صندوق المؤشر المتداول (ETF) هو أداة استثمارية تُتداول في البورصات وتتيح للمستثمرين التعرّض لأصول رقمية مثل بيتكوين (BTC) أو سولانا (SOL) دون الحاجة إلى امتلاك العملات أو إدارتها مباشرة.

وقد توقّفت عملية الموافقة على صناديق العملات المشفّرة في الأسواق الأمريكية منذ بدء الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الأول من أكتوبر. ومع ذلك، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عملها بقدرة محدودة.

وكانت الهيئة قد وافقت في 10 يناير 2024 على أول صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، ما فتح الباب أمام إدراج صناديق تتداولها شركات كبرى مثل BlackRock وGrayscale وBitwise وARK 21Shares وWisdomTree وFidelity وValkyrie وVanEck وHashdex وFranklin Templeton وInvesco Galaxy.

وبحسب ما نقلته Cointelegraph في سبتمبر، كان هناك ما يصل إلى 16 صندوقًا قيد الانتظار للحصول على موافقة الهيئة في أكتوبر، تتعلق بعدة عملات بديلة مثل SOL وLTC وDogecoin المُرمزة (DOGE).

صناديق سولانا للتحصيص

يشير التحصيص إلى تجميد العملات المشفّرة للمساعدة في تأمين شبكات البلوكتشين المعتمدة على آلية إثبات الحصّة (Proof-of-Stake)، مثل سولانا، مقابل عوائد تُدفع بالعملة نفسها، وقد أصبح هذا المجال من أبرز الاتجاهات في سوق التشفير خلال عام 2025.

في يوليو الماضي، تم إدراج صندوق REX-Osprey Solana Staking ETF في بورصة Cboe BZX، ليصبح أول صندوق تحصيص للعملات المشفّرة يحصل على موافقة في الولايات المتحدة.

مصدر: CoinMarketCap

كما أضافت Grayscale مؤخرًا ميزة التحصيص إلى صندوق سولانا الخاص بها، بعد أن أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر أن بعض أنشطة التحصيص لا تُعتبر عروض أوراق مالية.

أما صندوق سولانا المقترح من Bitwise، والمقرر الموافقة عليه يوم الثلاثاء، فيتضمن بدوره ميزات التحصيص.

وقال توماس أوم (Thomas Uhm)، الرئيس التنفيذي للعمليات في Jito وهو بروتوكول سولانا للتحصيص السائل وتقليل خسائر القيمة (MEV) في تصريح لـ Cointelegraph:

“إن الموافقة على صناديق سولانا ليست سوى البداية. نحن بالفعل نعمل مع مصارف استثمارية من الفئة الأولى على منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بهذه الصناديق واستراتيجيات تراكم تعتمد على خيارات صناديق سولانا المُحصّصة.”