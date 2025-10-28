منصة ترميز الأصول tZero تخطط للاكتتاب العام في 2026 وسط موجة إدراجات العملات المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - أعلنت شركة tZero Group، وهي شركة بنية تحتية قائمة على البلوكشين مقرها نيويورك ومتخصصة في ترميز الأوراق المالية والأصول الواقعية، عن خططها للطرح العام الأولي (IPO) في عام 2026.

وأوضحت الشركة يوم الاثنين أنها تعتزم الإدراج في الولايات المتحدة، حيث تساعد منذ تأسيسها في عام 2014 الشركات على جمع رأس المال وتداول الأوراق المالية عبر منصات قائمة على البلوكشين بما يتماشى مع قوانين الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك العروض الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي آلان كونيڤسكي في مقابلة مع بلومبرغ إن الشركة تجري محادثات مع عدة بنوك لكنها لم تختر بعد الجهة الضامنة للاكتتاب، مضيفًا أن tZero التي توظّف أكثر من 50 شخصًا ولم تحقق الربحية بعد — قد تسعى إلى جولة تمويل إضافية قبل الإدراج.

ترميز الأصول هو عملية تحويل الأصول الواقعية مثل العملات الورقية والأسهم والعقارات إلى رموز رقمية على شبكة بلوكشين، مما يتيح تداولها على مدار الساعة عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة أن الطرح العام يعكس قناعتها بأن ترميز الأصول سيلعب دورًا محوريًا في جعل عمليات تكوين رأس المال والمعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة وسلاسة.

وبحسب كونيڤسكي، جمعت الشركة نحو 200 مليون دولار حتى الآن، كما أن شركة Intercontinental Exchange المالكة لبورصة نيويورك (NYSE) تُعد من أبرز المستثمرين في tZero.

موجة إدراجات العملات المشفّرة تتصاعد

إن زيادة الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إقرار قانون GENIUS في يوليو، إلى جانب الموقف الداعم للعملات المشفّرة من إدارة ترامب، شجّعا عددًا متزايدًا من شركات التشفير على طرح أسهمها للاكتتاب العام أو التحضير للإدراج.

فقد طرحت شركة Circle، مُصدرة عملة USDC المستقرة، أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE) في يونيو الماضي، في طرح عام تجاوز حجمه 1.05 مليار دولار، وقفز سهمها بنسبة 167% في أول يوم تداول.

كما أدرجت شركة Bullish وهي المالكة لمنصة CoinDesk أسهمها في بورصة نيويورك في أغسطس، فيما تبعتها منصة Gemini التي أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس بإدراج أسهمها في ناسداك في سبتمبر بعد رفع تقييم اكتتابها قبل الإدراج بأيام قليلة.

المصدر: Cointelegraph

وفي السياق نفسه، تُشير التقارير إلى أن منصة Kraken تخطط أيضًا للإدراج في عام 2026، بعد أن جمعت 500 مليون دولار في سبتمبر بتقييم بلغ 15 مليار دولار، وسط تزايد التوقعات بشأن طرحها العام المرتقب.