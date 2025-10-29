شركة OceanPal تجمع 120 مليون دولار لتأسيس شركة خزانة توكنات قائمة على شبكة NEAR

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - جمعت شركة OceanPal Inc. المدرجة في بورصة ناسداك مبلغ 120 مليون دولار من خلال صفقة استثمار خاص في شركة عامة (PIPE)، لإطلاق شركة تابعة جديدة تحمل اسم SovereignAI، تركز على تسويق بروتوكول Near وتطوير بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لإعلانٍ صدر يوم الثلاثاء، ستعمل SovereignAI على تنفيذ استراتيجية خزانة رقمية تتضمن خططاً لاستحواذ ما يصل إلى 10% من إجمالي معروض توكنات (NEAR). وتأتي هذه الخطوة التي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة Near Foundation لجعل OceanPal بمثابة كيان استثماري عام يتيح التعرض المباشر لتوكن البروتوكول الأصلي.

وقالت OceanPal إن شراكتها مع Near Foundation تستند إلى رؤية مشتركة لـ “سيادة الذكاء الاصطناعي العالمية”.

أُطلقت شبكة Near في عام 2020 باعتبارها بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح للوكلاء الذكيين التفاعل وإدارة الأصول والعمل بشكل آمن عبر شبكات مختلفة، وفقاً لموقع المشروع.

تزامن هذا الإعلان مع تغييرات في القيادة العليا للشركة، حيث عيّنت OceanPal المدير التنفيذي السابق في State Street، سال تيرنولو، في منصب الرئيس التنفيذي المشارك، وعيّنت ديفيد شفيد الذي شغل سابقاً مناصب في BNY Mellon وGalaxy وRobinhood في منصب المدير التنفيذي للعمليات.

في المقابل، سينضم إيليا بولوسوخين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Near Foundation، إلى مجلس مستشاري SovereignAI إلى جانب ريتشارد مويرهيد ولوكاش كايزر (OpenAI) وآخرين.

تصاعد دمج الذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفرة

تشهد الأسواق تزايداً في بروز وكلاء الذكاء الاصطناعي وهي أنظمة مستقلة قادرة على الإدراك واتخاذ القرار والتنفيذ دون تدخل بشري حيث تتقاطع بشكل متزايد مع عالم العملات المشفرة، باستخدام شبكات البلوكتشين لإدارة الأصول والتحقق من العمليات والعمل كـ كيانات اقتصادية ذاتية التنظيم.

وفي سبتمبر الماضي، قال جون دي أجوستينو، رئيس قسم الاستراتيجيات المؤسسية في Coinbase، لبرنامج Squawk Box على CNBC إن العملات المشفرة ضرورية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل بكفاءة في الأسواق المالية.

وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة Cloudflare، المتخصصة في البنية التحتية السحابية، عن خطط لإطلاق عملة مستقرة جديدة تُسمى NET Dollar لدعم المعاملات الفورية التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت بيانات من Dune Analytics أن بروتوكول المدفوعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Coinbase الذي أُطلق في مايو لتمكين الوكلاء المستقلين من إرسال واستلام العملات المستقرة عبر الإنترنت شهد ارتفاعاً في النشاط بأكثر من 10,000% خلال الشهر الماضي.

وجاءت هذه الأرقام بعد أن صرّح اثنان من مطوري Coinbase في أغسطس أن وكلاء الذكاء الاصطناعي “على وشك أن يصبحوا أكبر مستخدمي شبكة الإيثريوم”.