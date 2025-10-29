شركة SharpLink تنشر 200 مليون دولار من الإيثريوم على شبكة Linea لتعزيز عوائد التمويل اللامركزي (DeFi)

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:46 صباحاً - أعلنت شركة SharpLink Gaming عن خططها لنشر ما قيمته 200 مليون دولار من عملة الإيثريوم (ETH) من خزينتها المؤسسية على شبكة Linea التابعة لشركة Consensys.

ووفقاً لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، فإن هذه المبادرة متعددة السنوات ستستخدم البنية التحتية لشبكة Linea من نوع zkEVM (الطبقة الثانية) بهدف توليد عوائد على السلسلة وزيادة كفاءة إدارة أصول الإيثريوم لدى الشركة.

وأشارت SharpLink إلى أن استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق عوائد مميزة وتنافسية معدّلة للمخاطر ومقوّمة بالإيثريوم.

ستعتمد الشركة في تحقيق العائدات على التحصيص وإعادة التحصيص، أي إعادة استثمار مكافآت التحصيص الناتجة عن المساهمة في خدمات التحقق اللامركزية (AVSs) لشبكة EigenCloud، إضافة إلى الاستفادة من حوافز Linea وبروتوكول ether.fi، وهو بروتوكول لامركزي للتحصيص السائل وإعادة التحصيص.

يشير التحصيص إلى عملية تجميد العملات المشفرة لتأمين الشبكة مقابل مكافآت، بينما تسمح إعادة التحصيص باستخدام تلك الأصول المجمّدة مجدداً لدعم خدمات لامركزية إضافية والحصول على عوائد إضافية.

وسيتم إدارة عملية نشر الـ200 مليون دولار ضمن إطار مؤسسي آمن عبر بنك Anchorage Digital، وهو الجهة الحافظة المعتمدة لشركة SharpLink.

ووفق بيانات CoinGecko، تعد SharpLink ثاني أكبر شركة في العالم من حيث حيازتها المؤسسية للإيثريوم، إذ تمتلك 859,853 ETH بقيمة تقارب 3.57 مليار دولار، أي نحو 0.71% من إجمالي المعروض، في حين أن عملية النشر الجديدة تمثل نحو 5.6% من خزينتها.

المصدر: CoinGecko

استراتيجيات عوائد التمويل اللامركزي

ليست SharpLink الشركة الوحيدة التي تتجه إلى التمويل اللامركزي لتعزيز عوائدها على السلسلة.

ففي 2 سبتمبر، أعلنت (ETHZ) عن نيتها نشر 100 مليون دولار من الإيثريوم على بروتوكول ether.fi لزيادة عائدات خزينتها، حيث تُعد حالياً خامس أكبر خزانة أصول رقمية للإيثريوم (DAT) بإجمالي 102,326 ETH.

وفي فبراير الماضي، قامت مؤسسة إيثريوم الجهة غير الربحية الداعمة لتطوير النظام الأساسي بنشر 45,000 ETH في بروتوكولات DeFi مثل Spark وCompound.

كما كشفت سياستها المالية في يونيو عن خطط للانتقال من الحيازة الساكنة إلى التحصيص النشط ونشر الأصول عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.

من جانب آخر، بدأت المنصات المركزية أيضاً في دمج استراتيجيات العائد اللامركزي.

ففي سبتمبر، تعاونت Coinbase مع بروتوكول الإقراض اللامركزي Morpho لإتاحة إقراض عملات USDC المستقرة للمستخدمين مقابل عوائد تصل إلى 10.8%.

وبعد أقل من شهر، أعلنت Crypto.com عن خطط لدمج بروتوكول Morpho في شبكة Cronos الخاصة بها، بما يتيح للمستخدمين إيداع الإيثريوم المغلف (WETH) وأصول أخرى للحصول على عوائد من عملات مستقرة عبر صناديق إقراض جديدة متوقعة في وقت لاحق من هذا العام.