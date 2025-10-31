العملة المستقرة EURAU المدعومة من دويتشه بنك وشركة إدارة الأصول DWS تتوسع عبر سلاسل متعددة باستخدام تقنية Chainlink

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:58 صباحاً - أعلنت شركة AllUnity المشروع المشترك بين دويتشه بنك وDWS أن عملتها المستقرة المدعومة باليورو EURAU ستتوسع عبر عدة شبكات بلوكتشين من خلال استخدام بروتوكول Chainlink للتشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP).

وبحسب البيان الصادر يوم الخميس والمُوجّه إلى Cointelegraph، ستستخدم EURAU بروتوكول CCIP للاتصال بشبكات Ethereum وArbitrum وBase وOptimism وPolygon وSolana، مع خطط مستقبلية لتمديد انتشارها إلى شبكة Canton الموجّهة للتطبيقات المالية المؤسسية.

قال ألكسندر هوبتنر، الرئيس التنفيذي لشركة AllUnity، إن هذا التكامل سيسمح لـEURAU بأن “تعمل بسلاسة عبر سلاسل بلوكتشين متعددة”، ما يعزّز انتشارها وسهولة استخدامها. وأضاف فيرناندو فاسكيز، رئيس قسم الخدمات المصرفية والأسواق الرأسمالية في Chainlink Labs، أن هذه الخطوة تمهّد الطريق للمرحلة التالية من التمويل المُرمّز في أوروبا، قائلاً:

“تُنشئ AllUnity البنية التحتية الأساسية للجيل القادم من التمويل المُرمّز في أوروبا.”

تُعدّ EURAU عملة مستقرة مطابقة للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة (MiCA)، وهي مدعومة بالكامل بالاحتياطيات وموجّهة للاستخدام المؤسسي مثل المدفوعات بين الشركات (B2B) وإدارة الخزينة والتسويات على السلسلة.

ربط نظام العملات المستقرة في أوروبا

يُعتبر CCIP الإطار الذي طورته Chainlink لنقل البيانات والرموز والرسائل بشكل آمن بين سلاسل بلوكتشين مختلفة. وبهذه الطريقة تعمل Chainlink كخدمة اتصال بين الشبكات، مما يمكّن العقود الذكية في شبكة معينة من التفاعل مع الأصول أو التطبيقات في شبكة أخرى وخاصة عند نقل الرموز عبر السلاسل.

يركّز مشروع AllUnity على السوق الأوروبية، وهو ثمرة تعاون بين مؤسستين ماليتين ألمانيتين رائدتين: DWS ودويتشه بنك.

تتمتع الشركتان بإمكانات مالية كبيرة؛ إذ أعلنت DWS عن 1.01 تريليون يورو (1.67 تريليون دولار) من الأصول تحت الإدارة حتى 31 مارس، بينما يحتفظ دويتشه بنك بحوالي 1.647 تريليون دولار في ميزانيته العمومية حتى يونيو، وفق بيانات Companies Market Cap.

وفي يوليو الماضي، حصلت AllUnity على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا (BaFin) يسمح لها بإصدار عملة EURAU وفقًا لإطار MiCA، ومن المقرر أن يبدأ الإصدار الرسمي في نهاية يوليو.