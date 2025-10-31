مدير الاستثمار في Bitwise: الرهان على Solana يمنح المستثمرين “طريقتين للفوز” بفضل نمو أسواق العملات المستقرة والترميز

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:58 صباحاً - قال مات هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Bitwise، إن تفاؤله تجاه شبكة Solana منبثق من عاملين أساسيين يميزانها عن منافسيها مثل Ethereum.

وأوضح هوغان في منشور على منصة X يوم الخميس:

“أحبّ الاستثمارات التي تمنحني طريقتين للفوز. سولانا تمثل رهانًا على نمو سوق العملات المستقرة والبنية التحتية للترميز، وعلى أنها ستكسب حصة متزايدة من هذا السوق وهذان رهانان جيدان من وجهة نظري.”

وأضاف أن الناس “يقللون كثيرًا من شأن مدى السرعة التي ستعيد بها هذه التقنيات تشكيل الأسواق”، مشيرًا إلى أنه يمكن بسهولة تخيّل تضاعف هذا السوق عشر مرات أو أكثر.

وتابع قائلاً:

“أنا متفائل جدًا بشأن إيثريوم وبعض سلاسل الطبقة الأولى الأخرى، لكنني أعتقد أن حظوظ سولانا في توسيع حصتها السوقية قوية. فهي تقدم تقنية سريعة وسهلة الاستخدام، مدعومة بمجتمع نشط يمتلك روح الابتكار السريع.”

كان هوغان قد أشاد بسولانا في وقت سابق من الشهر نفسه، متوقعًا أن تصبح الشبكة المفضلة لوول ستريت في سوق العملات المستقرة، بينما رأى هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، أن سولانا يمكن أن تتفوّق على إيثريوم في سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالتحصيص بفضل تصميمها الأكثر ملاءمة للمستثمرين.

المصدر: Matt Hougan

إيثريوم لا تزال المتصدّرة

لا تزال إيثريوم متقدّمة بفارق كبير، إذ تمتلك أكبر سوق عملات مستقرة بقيمة تفوق 163 مليار دولار، وإجمالي قيمة مقفلة يتجاوز 85 مليار دولار، بحسب بيانات DefiLlama.

أما سولانا، فتأتي بفارق واسع، إذ تبلغ القيمة السوقية لعملاتها المستقرة 14.9 مليار دولار فقط، مع إجمالي قيمة مقفلة يزيد قليلًا على 11.3 مليار دولار.

إيثريوم تتصدر السوق بفارقٍ كبير في معظم المؤشرات. المصدر: DefiLlama

ومع ذلك، أشار هوغان إلى أن ترون وسولانا وBNB Smart Chain تُعد من أبرز المنافسين المحتملين على صدارة السوق.

الاهتمام المؤسسي بسولانا في ازدياد

يرى هوغان أيضًا أن الاهتمام المؤسسي بسولانا يتنامى، مشيرًا إلى صفقة ويسترن يونيون الأخيرة التي اعتمدت فيها على شبكة سولانا ضمن نظامها لتسوية المعاملات بالعملات المستقرة.

وقال:

“سولانا أصل جديد لا يزال يسعى للحاق بمنافسيه في الفوز بالتفويضات المؤسسية، لكنه يحرز تقدمًا ملحوظًا.”

وأضاف:

“إذا كنت محقًا، فإن الجمع بين نمو السوق ونمو الحصة السوقية سيكون مزيجًا متفجرًا بالنسبة لسولانا — تمامًا كما حدث مع بيتكوين.”

تجدر الإشارة إلى أن Bitwise أطلقت حديثًا صندوقها المتداول لتحصيص سولانا (BSOL)، ما يعزز حضورها في السوق.

بيتكوين أيضًا تمتلك “طريقتين للفوز”

إلى جانب سولانا، قال هوغان إن بيتكوين (BTC) تمتلك بدورها طريقتين للفوز: الأولى من خلال الرهان على نمو سوق مخازن القيمة العالمية، والثانية من خلال زيادة حصة بيتكوين داخل ذلك السوق.

المصدر: Matt Hougan

وأضاف:

“الخطأ الذي يرتكبه الكثير من المستثمرين هو التركيز المفرط على زيادة حصة بيتكوين السوقية، مع تجاهل نمو السوق نفسه. فقد نما سوق مخازن القيمة العالمية عشرة أضعاف خلال العشرين عامًا الماضية، من أقل من 3 تريليونات دولار في عام 2005 إلى 27.5 تريليون دولار اليوم.”