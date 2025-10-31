العلامة التجارية “WUUSD” من ويسترن يونيون تُشير إلى توسع محتمل في خدمات العملات الرقمية

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:58 صباحاً - قدّمت شركة الخدمات المالية الكبرى ويسترن يونيون طلبًا لتسجيل علامة تجارية جديدة تحمل اسم “WUUSD”، تشمل مجموعة من خدمات العملات المشفرة، وذلك بعد يومٍ واحد فقط من إعلانها عن نيتها إطلاق نظام عملة مستقرة على شبكة Solana مطلع العام المقبل.

قدّمت Western Union Holdings, Inc. الطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) يوم الأربعاء، لتسجيل العلامة التجارية WUUSD التي تغطي خدماتٍ متعددة تتعلق بالعملات المستقرة. وأشار المكتب إلى أنه قبل الطلب رسميًا، لكنه لم يُعيَّن بعد إلى أحد الفاحصين.

وبحسب الطلب، يمكن استخدام العلامة التجارية WUUSD لمحفظة عملات رقمية، وخدمات تداول العملات المشفرة، ومعالجة مدفوعات العملات المستقرة، إلى جانب تطبيقات أخرى.

كانت ويسترن يونيون قد أعلنت في 23 أكتوبر عن عملتها المستقرة الجديدة المسماة “رمز الدفع بالدولار الأمريكي” خلال مكالمة مع المستثمرين، وكشفت يوم الثلاثاء أنها ستطلق على شبكة Solana في النصف الأول من عام 2026. كما أوضحت أنها ستُطلق شبكة الأصول الرقمية بالتعاون مع Anchorage Digital Bank، لتكون بمثابة قناة لسحب النقد المرتبط بخدمات عملتها المستقرة.

مقتطف من موقع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) يُظهر طلب ويسترن يونيون لتسجيل العلامة التجارية “WUUSD”. المصدر: مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح الفرق بين WUUSD وUSDPT، إذ قدّمت الشركة طلبًا مشابهًا لتسجيل العلامة التجارية USDPT في أوائل أكتوبر. ولم ترد ويسترن يونيون بعد على طلب للتعليق.

ويشير ملف التسجيل إلى أن WUUSD قد تُستخدم لتقديم خدمات تبادل وتداول العملات المستقرة، بالإضافة إلى معالجة مدفوعات العملات المستقرة. كما يتضمن الطلب إشارات إلى برمجيات لإدارة والتحقق من معاملات العملات المشفرة، وبرامج تُستخدم في الإنفاق والتداول بالعملات الرقمية.

ويشمل الطلب كذلك خدمات تبادل وتداول العملات المشفرة، ومعالجة المدفوعات، إلى جانب خدمات الوساطة المالية لتداول العملات الرقمية.

الملفت في الطلب هو ذكر خدمات الإقراض بالعملات المشفرة، بما في ذلك “إدارة منصة لتداول الأوراق المالية والمشتقات”، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا عن نموذج أعمال ويسترن يونيون التقليدي القائم على التحويلات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات الدفع والخدمات المصرفية تسعى لتوسيع نطاق استخدامها للعملات المستقرة، خاصة بعد أن أقرّ الكونغرس الأمريكي في يوليو قانون GENIUS الذي وفّر وضوحًا تنظيميًا أكبر حول كيفية تقديم الشركات للعملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي.