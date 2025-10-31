اللحظات الأخيرة من مكالمة أرباح Coinbase تُفاجئ أسواق التنبؤ بعد أن ذكر أرمسترونغ كلمات الكريبتو الرائجة

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - هزّ الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، أسواق التنبؤ في آخر ثوانٍ من مكالمة أرباح الربع الثالث يوم الخميس، عندما أطلق سلسلة من المصطلحات المرتبطة بالكريبتو ما جعل المراهنين في منصّتي Kalshi وPolymarket يحصدون أرباحًا غير متوقعة بعدما حُسمت جميع الرهانات لصالح “نعم”.

“كنت مشغولًا قليلًا بمتابعة سوق التنبؤات حول ما إذا كانت Coinbase ستذكر كلمات معينة في مكالمة الأرباح القادمة، لذا أريد فقط أن أضيف هنا الكلمات: بيتكوين، إيثريوم، بلوكتشين، التحصيص، وويب3 لنتأكد أننا ذكرناها قبل نهاية المكالمة.”

بهذه الجملة المفاجئة، أغلق أرمسترونغ كل رهانات السوق لمصلحة المشاركين الذين توقّعوا ذكر تلك الكلمات.

وشهدت أسواق “ما الكلمات التي ستقولها Coinbase في مكالمة الأرباح القادمة” في Kalshi وPolymarket حجم رهانات بلغ 80,242 دولارًا و3,912 دولارًا على التوالي، شارك فيها 24 مراهنًا في Polymarket ولم يخسر أي منهم أكثر من 12 دولارًا في الرهان الواحد.

لاحقًا، كتب أرمسترونغ على منصة X أن ما حدث كان “تصرفًا عفويًا عندما نشر أحد أعضاء الفريق رابطًا لسوق التنبؤات في الدردشة.”

أرمسترونغ يُسعد المراهنين أكثر مما يغضبهم

تفاعل معظم المستخدمين بسعادة مع خطوته غير المتوقعة.

كتب أحد مستخدمي Polymarket يُدعى TheMasterMind: “براين هو الأعظم!”، بينما شكره مستخدمو Kalshi Redbullfool وChungboy على “الهدية.”

ذكر المصطلحات في سوق Kalshi حول “ما الذي ستقوله Coinbase في مكالمة الأرباح القادمة.” المصدر: Kalshi

ورغم الطابع الفكاهي للواقعة، إلا أن مثل هذه الأفعال تثير تساؤلات حول نزاهة أسواق التنبؤ، إذ تعتمد هذه الأسواق على ثقة المشاركين بأن المطلعين على المعلومات الداخلية لن يستغلوا معرفتهم أو تأثيرهم لتحقيق مكاسب مالية وهو ما يقترب من شبهة التداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب بالسوق.

نتائج قوية رغم النهاية الغريبة

ورغم النهاية الغريبة للمكالمة، قدّمت Coinbase أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث، حيث سجّلت 432.6 مليون دولار أرباحًا صافية وإيرادات بلغت 1.9 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 55% مقارنة بالعام الماضي.

كما رفعت الشركة من حيازاتها من البيتكوين (BTC) بمقدار 2,772 بيتكوين، ليصل إجمالي ما تملكه إلى 14,458 بيتكوين، ما أعادها إلى قائمة أكبر 10 شركات عالمية من حيث احتياطي البيتكوين، وفق بيانات BitcoinTreasuries.net.