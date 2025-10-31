أضافت شركة Coinbase ما قيمته 300 مليون دولار من البيتكوين إلى محفظتها مع مواصلة تنفيذ رؤيتها للتحول إلى “منصة كل شيء”

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:43 مساءً - بلغت حيازات الشركة من البيتكوين (BTC) الآن 14,548 بيتكوينًا بقيمة 1.57 مليار دولار، وفقًا لتقرير الربع الثالث الصادر يوم الخميس. كما ارتفع صافي الدخل أكثر من خمسة أضعاف ليصل إلى 432.6 مليون دولار على أساس سنوي، في حين قفزت الإيرادات الإجمالية إلى 1.9 مليار دولار، بزيادة 55% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات التداول إلى 1.05 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات الاشتراكات بما في ذلك عائدات العملات المستقرة والمكافآت على الشبكة بنسبة 34.3% لتصل إلى 746.7 مليون دولار على أساس سنوي.

المصدر: Coinbase

قالت الشركة إنها واصلت خلال هذا الربع توسيع قطاعات أعمالها ضمن سعيها للتحول إلى “منصة كل شيء”. وجاء في التقرير:

“لقد طرحنا رؤيتنا لمنصة كل شيء في الربع الماضي، وأحرزنا تقدمًا في الربع الثالث من خلال زيادة عدد الأصول الفورية القابلة للتداول، وتوسيع عروض المشتقات، ومواصلة بناء الأسس لأركان إضافية.”

تشمل رؤية Coinbase لمنصة كل شيء تعزيز تبنّي العملات المستقرة ولا سيما عملة USDC الصادرة عن شركة Circle إلى جانب الأصول المرمّزة، وأسواق التنبؤ، وعمليات بيع الرموز في مراحلها المبكرة.

تفاعل السوق إيجابيًا مع نتائج الربع الثالث، إذ ارتفعت أسهم COIN بنسبة 2.84% في التداولات اللاحقة للإغلاق بعد تراجعها بنحو 5.8% أثناء جلسة الخميس، وفقًا لبيانات Google Finance.

الإيرادات المؤسسية تواصل الهيمنة

تعكس عملية شراء 2,772 بيتكوينًا (بقيمة 299 مليون دولار) التزام Coinbase بمراكمة البيتكوين كأصل طويل الأجل. كما تتولى الشركة حفظ الأصول الرقمية لصالح مديري الأصول في وول ستريت الذين يقدمون صناديق ETF للبيتكوين الفوري.

المصدر: Coinbase

واصلت الإيرادات المؤسسية هيمنتها على نشاط التداول لدى الشركة، إذ شكّلت 80% من حجم التداول البالغ 295 مليار دولار في الربع الثالث، فيما تجاوزت الأصول الخاضعة للحفظ 300 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد.

ومن اللافت أن حصة الإيثر (ETH) من حجم التداول لدى Coinbase بلغت 22%، مقتربة من البيتكوين (24%)، بعدما كانت أقل من نصفها في الأرباع الثلاثة السابقة.

نمو قاعدة Base التابعة لـCoinbase

في الوقت نفسه، ارتفعت وتيرة النشاط على شبكة Base وهي شبكة من الطبقة الثانية على إيثريوم عبر تطبيقات التداول والدفع والإقراض والشبكات الاجتماعية خلال الربع الثالث. كما أطلقت Coinbase ميزة Flashblocks، التي تتيح تأكيد المعاملات مسبقًا بزمن بلوك يصل إلى 200 ملي ثانية.

وخلال مكالمة الأرباح، لم يشارك الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ أي تفاصيل جديدة حول المرحلة التي وصلت إليها الشركة في ما يخص احتمال إطلاق رمز خاص بشبكة Base.