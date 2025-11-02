هل انتهت حكاية موسم العملات البديلة؟ 29٪ من المشاريع الرائدة فقط هي من تفوقت على البيتكوين في 2025؟

رغم التوقعات المتفائلة منذ نهاية 2024 بانطلاقة قوية لموسم العملات البديلة، إلا أن عام 2025 أوشك على الانتهاء دون أن يتحقق ذلك.

في الواقع، لم يتفوق سوى 29٪ فقط من أفضل 50 مشروع عملات بديلة على أداء البيتكوين (BTC) هذا العام، بحسب بيانات نشرها المتداول “دان”.

تلاشي فرصة موسم العملات الرقمية البديلة:

في دورات السوق السابقة، كانت العملات الرقمية البديلة تنتعش عندما تتراجع هيمنة البيتكوين، حيث تنتقل السيولة إلى مشاريع أصغر.

لكن هذا النمط لم يتكرر هذا العام، إذ بقيت العملات الرقمية البديلة مرتبطة بحركة البيتكوين بل وتراجعت بشكل أشد خلال فترات التصحيح.

العديد من المستثمرين باتوا يعتبرون البيتكوين هو الأصل الأساسي، بينما تُستخدم العملات البديلة لتداولات قصيرة المدى، غالبا لا تتجاوز بضعة أسابيع، قبل العودة إلى البيتكوين مجددا.

نمط صعود مختلف جذريا:

خلال الدورة السابقة (2020–2021)، كانت العملات الرقمية البديلة تحقق أداء متفوق ومستدام.

لكن في دورة 2025، أصبح معظمها يصنّف كعملات رقمية ارتدادية للبيع، باستثناء مشاريع قليلة تمتلك هياكل قوية ودعم مجتمعي فعّال.

المحلل “كي يونغ جو” من “CryptoQuant” توقع هذا الاتجاه مبكرا، مؤكدا أن العملات البديلة لن تنمو تلقائيا تماشيا مع البيتكوين بعد الآن، بل تحتاج إلى أنظمة بيئية مستقلة وقيمة حقيقية لضمان بقائها ونموها.

