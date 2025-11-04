شركة Tharimmune تراهن بـ540 مليون دولار على Canton Coin في إطار استراتيجيتها للخزانة المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - جمعت شركة التكنولوجيا الحيوية Tharimmune تمويلاً خاصًا بقيمة 540 مليون دولار لإطلاق استراتيجية خزانة قائمة على الأصول المشفّرة واقتناء عملة Canton Coin المُرمزة (CC)، وهي الرمز الأصلي لشبكة Canton Network.

يُعدّ هذا التمويل الخاص من بين أكبر صفقات التمويل في قطاع الأصول الرقمية حتى الآن، وقد قادته شركتا DRW وLiberty City Ventures، بمشاركة ARK Invest وPolychain Capital وKraken ومستثمرين مؤسسيين آخرين. وتقدّر الجولة قيمة أسهم Tharimmune عند 3.075 دولارات للسهم الواحد.

قالت Tharimmune إن الأموال ستُستخدم لشراء رموز CC ودعم العمليات العامة وتوسيع دورها داخل نظام Canton البيئي. كما تخطط الشركة لتصبح مُدقّقًا فائقًا (Super Validator)، من خلال تشغيل عقد إضافية للحصول على مكافآت رمزية والمساهمة في تحسين أداء الشبكة.

تعمل Tharimmune على تطوير علاجات تجريبية لأمراض الالتهاب واضطرابات المناعة. وارتفع سهم الشركة بنحو 14% بعد إعلان يوم الاثنين، ليغلق مرتفعًا بنسبة 8.4% في بورصة ناسداك.

تُعد Canton Network شبكة بلوكشين مؤسسية مُصرّح بها مخصّصة للمؤسسات، تتيح قابلية التشغيل البيني بين التطبيقات المالية والأصول المرمّزة. وتشمل الجهات الداعمة للمشروع غولدمان ساكس وإتش إس بي سي (HSBC) و BNP Paribas وPaxos ودويتشه بنك وCboe وغيرها.

أداء سهم THAR خلال اليوم. المصدر: Yahoo Finance

التمويل التقليدي ينتقل إلى البلوكشين

يتسارع انتقال التمويل التقليدي إلى العالم الرقمي. فبحسب بيانات من RWA.xyz، بلغت قيمة الأصول المرمّزة على السلاسل أكثر من 34.6 مليار دولار، منها 18.4 مليار دولار في الائتمان الخاص و8.7 مليارات دولار في ديون الخزانة الأمريكية و3 مليارات دولار في السلع الأساسية.

إجمالي الأصول الحقيقية المرمّزة على السلاسل. المصدر: RWA.xyz

في يناير، أعلنت Ondo Finance عن نيتها إطلاق صندوق سندات خزانة أمريكية مرمّزة على شبكة XRP Ledger، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى السندات الحكومية وخيارات استرداد العملات المستقرة. وتم إطلاق الصندوق رسميًا في يونيو.

وفي يوليو، تعاونت Centrifuge مع Grove لإطلاق صندوقين مرمّزين تابعين لشركة Janus Henderson على شبكة Avalanche، كما تعاونت لاحقًا مع مؤشر S&P Dow Jones لإدخال مؤشر S&P 500 إلى البلوكشين لأول مرة.