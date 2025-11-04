مؤسسة إيثريوم تعيد هيكلة برنامج المنح ضمن نهج تمويلي جديد

تام شمس - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:49 صباحاً - أعادت مؤسسة إيثريوم هيكلة برنامج المنح الخاص بها، منتقلة من نموذج التقديم المفتوح إلى نهج تمويلي جديد ضمن برنامج دعم النظام البيئي.

ووفقًا لتدوينة نشرتها المؤسسة يوم الاثنين، سيتم توزيع المنح الآن عبر قناتين رئيسيتين:

الأولى قائمة “الرغبات” التي تحدد مجالات التركيز ذات الأولوية من قبل المؤسسة،

والثانية طلبات تقديم مقترحات (RFPs) تستهدف احتياجات محددة داخل منظومة إيثريوم.

وقالت المؤسسة إن برنامج المنح المفتوح السابق، الذي تم تعليقه في وقت سابق من هذا العام، استنزف مواردها. وأضافت أن النموذج الجديد سيكون أكثر انتقائية عبر تنسيق الجهود مع الفرق الداخلية لتوجيه التمويل نحو أولويات محددة داخل النظام البيئي.

“لقد دعم برنامج المنح المفتوح السابق مئات المشاريع التي ساهمت في بناء اللبنات الأساسية لإيثريوم،”

وأضافت المؤسسة أن العدد المتزايد من الطلبات حدّ من قدرتها على متابعة “الفرص الإستراتيجية”.

الدورة الأولى من قائمة الرغبات وطلبات المقترحات أصبحت الآن متاحة وتشمل مجالات مثل التشفير، والخصوصية، والأمن، ونمو المجتمع وغير ذلك.

كانت مؤسسة إيثريوم قد أطلقت برنامج المنح لأول مرة عام 2018 لدعم المطورين والمشاريع المساهمة في النظام البيئي. وفي عام 2024، حصل 105 مشروعًا ومبادرة على دعم مالي إجمالي قدره 3 ملايين دولار، وفقًا للمؤسسة.

إيثريوم تواصل التطور

تأتي إعادة هيكلة البرنامج بعد أقل من أسبوع على إطلاق ترقية Fusaka على شبكة الاختبار النهائية Hoodi الخاصة بإيثريوم.

تتضمن الترقية عدة مقترحات تحسين لإيثريوم (EIPs)، من أبرزها EIP-7594 أو PeerDAS، الذي يسمح للمُصدّقين بالحصول على أجزاء بيانات أصغر من الشبكات من الطبقة الثانية بدلاً من “البلوبات” الكاملة، ما يعزز من أداء العُقد وقابلية التوسع.

كما تشمل الترقية المقترحين EIP-7825 وEIP-7935، اللذين يهدفان إلى رفع حد الغاز وتحسين الأداء مع انتقال إيثريوم نحو التنفيذ المتوازي وهي خطوة أساسية في خارطة الطريق تسمح بمعالجة عدة معاملات في آن واحد.

كانت الترقية قد أُطلقت سابقًا على شبكتي Holesky وSepolia التجريبيتين، ومن المتوقع أن تُطلق على الشبكة الرئيسية في 3 ديسمبر.

جدير بالذكر أن آخر ترقية كبرى لإيثريوم، Pectra، أُطلقت بنجاح في 7 مايو، وقد حسّنت كفاءة التحصيص وأدخلت تحسينات على المحافظ لتعزيز تجربة المستخدم.