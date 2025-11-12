آرثر هايز يحثّ حاملي Zcash على سحب أصولهم من المنصات المركزية وتفعيل الحماية “Shield”

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - عاد قطاع عملات الخصوصية إلى الواجهة بعد أن دعا آرثر هايز، المؤسس المشارك لبورصة BitMEX، حاملي عملة Zcash إلى سحب أصولهم من المنصات المركزية (CEXs).

في منشور على منصة X يوم الأربعاء، قال هايز إن على المستخدمين “تفعيل الحماية” على أصولهم — وهي ميزة في شبكة Zcash تتيح إجراء معاملات خاصة غير قابلة للتتبع. وكتب:

“إذا كنت تحتفظ بـ $ZEC على منصة مركزية، اسحبها إلى محفظة ذاتية الحفظ وقم بحمايتها (shield it).”

جاءت هذه التصريحات في ظل تقلبات حادة في سعر Zcash المرمزة (ZEC) خلال الأيام الأخيرة. إذ ارتفع الرمز إلى 723 دولارًا يوم السبت قبل أن يتراجع إلى 504 دولارات الأحد، ثم ارتفع مجددًا إلى 677 دولارًا يوم الاثنين، ليعود وينخفض بشكل حاد لاحقًا. وفي وقت كتابة التقرير، كان ZEC يتداول عند حوالي 450 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 37% عن ذروته الأسبوعية.

وحذر محللون من أن ZEC قد تشهد تصحيحًا حادًا بعد أن وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص بها إلى أعلى مستوياته، ما يشير إلى منطقة تشبّع شرائي واضحة.

مخطط سعر Zcash خلال سبعة أيام. المصدر: CoinGecko

لماذا يُطلب من حاملي Zcash “تفعيل الحماية”؟

يعتمد نموذج الخصوصية في Zcash على نوعين من العناوين: العناوين الشفافة (t-addresses)، التي تعمل مثل المحافظ العامة العادية، والعناوين المحمية (z-addresses)، التي تستخدم تقنية إثباتات المعرفة الصفرية (zk-SNARKs) لإخفاء هوية المرسل والمستلم وقيمة المعاملة.

غير أن المنصات المركزية عادةً ما تدعم فقط العناوين الشفافة، ما يجعل كل التحويلات التي تتم عبرها قابلة للتتبع بالكامل على البلوكتشين. أما المعاملات المحمية التي تمنح Zcash ميزتها الأساسية كعملة خصوصية فتتطلب محافظ ذاتية الحفظ تدعم عمليات zk-SNARK.

بدعوته المستخدمين إلى سحب أموالهم وتفعيل الحماية، يُعيد هايز التأكيد على الانتقاد القديم داخل مجتمع الخصوصية: أن احتفاظ المنصات المركزية بالعملات ينسف مبدأ الخصوصية الذي وُجدت من أجله Zcash.

فإذا كانت العملة محتفظًا بها على منصة مركزية، تفقد خصوصيتها بالكامل وتصبح خاضعة لسياسات مثل تجميد السحب، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، واحتمالات الشطب من التداول — وهي نفس المشكلات التي واجهتها Monero المُرمزة (XMR) خلال السنوات الماضية.

تسلّط تعليقات هايز الضوء على المفاضلة بين الراحة والسيادة: فالحفظ الذاتي يمنح المستخدمين حماية من حالات الإفلاس أو القرارات التنظيمية، لكنه في المقابل يتطلب مسؤولية أكبر، مثل إدارة المفاتيح الخاصة، وإنشاء نسخ احتياطية، واستخدام محافظ موثوقة.

أداء متباين لعملات الخصوصية

على الرغم من التراجع الأخير، لا تزال Zcash لاعبًا رئيسيًا في مشهد عملات الخصوصية، إذ تبلغ قيمتها السوقية 7.4 مليارات دولار. وتشير بيانات CoinMarketCap إلى أن الرمز ما زال مرتفعًا بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاضه عن ذروته يوم السبت.

أما Monero، فتأتي كأحد أبرز المنافسين بقيمة سوقية تبلغ 7 مليارات دولار، وبارتفاع 7% خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تكبدت عملات أخرى مثل Canton المُرمزة (CC) وDash المُرمزة (DASH) وDecred المُرمزة (DCR) وZKsync المُرمزة (ZK) خسائر تراوحت بين 13% و42% خلال الأيام السبعة الماضية.