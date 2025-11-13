المجتمع يتوقّع إطلاق أول صندوق ETF فوري لعملة XRP في الولايات المتحدة يوم الخميس

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - يترقّب مجتمع العملات المشفّرة إطلاق أول صندوق مؤشّر فوري لعملة XRP، بعد أن صادقت ناسداك على إدراج صندوق XRP ETF التابع لشركة Canary Capital.

فقد أخطرت بورصة ناسداك يوم الأربعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا بأنها تلقّت ملف التسجيل Form 8-A الخاص بصندوق Canary XRP ETF المُرمز (XRPC).

وكتب كبير محللي صناديق المؤشرات في بلومبرغ، إريك بالتشوناس، على منصة X: “إشعار الإدراج الرسمي لـ XRPC وصل من ناسداك”، مضيفًا: “يبدو أن الإطلاق غدًا قيد التنفيذ.”

ورغم أن مراقبي قطاع صناديق المؤشرات يتوقعون بدء التداول في صندوق XRP الفوري يوم الخميس، فإن الهيئة لم تُصدِر بعد موافقتها النهائية لبدء التداول، ما يجعل موعد الإطلاق غير محسوم عند افتتاح السوق.

سادس صندوق ETF قائم على أصل مشفّر واحد

نايت جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management، قال على X يوم الخميس إن شركة Canary أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق Canary XRP ETF، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على أن الإطلاق الرسمي بات قريبًا جدًا.

وأضاف: “ستكون Canary Capital أول من يصل إلى السوق”، مشيرًا إلى أن صندوق XRP ETF سيكون سادس صندوق مؤشّر لأصل رقمي واحد ضمن إطار ETF بعد كلٍّ من بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وسولانا (SOL) ولايتكوين (LTC) وهيديرا (HBAR).

المصدر: Eric Balchunas

وشارك مراقبون آخرون في القطاع من بينهم إليانور تيريت من Crypto America نفس التفاؤل، موضّحين على X أن ناسداك “أقرّت إطلاق XRPC عند افتتاح السوق” يوم الخميس، غير أن آخرين نبّهوا إلى أن رسالة ناسداك كانت إجراءات شكلية لا تعني السماح بالتداول بعد.

وكتب أحد المعلّقين: “رسالة ناسداك نفسها لا تقول إن الصندوق أصبح فعّالًا بل إنها تؤكّد فقط الموافقة على الإدراج وانضمام ناسداك إلى طلب المُصدِر للحصول على فعالية من الـ SEC”، مضيفًا أن هذا النوع من الشهادات هو “مجرّد إجراء روتيني، وليس تأكيدًا على بدء التداول.”

يوم الخميس، قدّمت شركة Canary Capital نشرة Form 424B3 للـ SEC لصندوقها الفوري لعملة XRP، في خطوة أخرى نحو الإطلاق المرتقب لصندوقها.

ويأتي هذا الإطلاق المنتظر بعد أسابيع من التكهنات، بعدما توقّع خبراء ETF مثل جيراسي ظهوره منذ أسبوعين. كما يأتي في وقت شهد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مشروع قانون ينهي رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وبينما بدأ تداول صناديق بيتكوين وإيثر بعد يوم واحد من موافقة الـ SEC، فقد بدأت صناديق أحدث مثل سولانا ولايتكوين وهيديرا التداول بعد يوم من إدراجها في البورصات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة حديثًا.

ومع بدء التداول في 28 أكتوبر، رجّح بعض مراقبي سوق الصناديق أن هذه الصناديق الجديدة اعتمدت على بنود “الفعالية التلقائية” خلال فترة الإغلاق الحكومي.