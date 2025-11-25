Berachain تشكّك في طريقة عرض صفقة استرداد 25 مليون دولار لصالح Brevan Howard

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:58 صباحاً - اعترض مؤسس Berachain على تقريرٍ زعم أن أحد أبرز مستثمري جولة السلسلة B حصل على حق استرداد 25 مليون دولار من استثماره، واصفًا طريقة عرض الموضوع بأنها “غير دقيقة” و”ناقصة”.

كانت منصة Unchained قد ذكرت يوم الإثنين أن Berachain منحت صندوق Nova Digital التابع لـ Brevan Howard وهو صندوق يركّز على العملات المشفرة حق استرداد استثماره البالغ 25 مليون دولار لمدة عام كامل بعد المشاركة في جولة السلسلة B في أبريل 2024.

أرفقت Unchained أيضًا خطابًا جانبيًا موقّعًا من المستشار القانوني لـ Berachain، جوناثان إيپ، ومن مديرة Nova، كارول رينولدز، ينصّ على أن Nova يمكنها استرجاع “جزء أو كل” استثمارها خلال “الاثني عشر شهرًا التالية” لحدث إطلاق عملة Berachain المُرمزة (TGE).

أُجري حدث إطلاق العملة في 6 فبراير، ما يعني وفق التقرير أن Nova يمكنها استرداد مبلغها حتى 6 فبراير 2026.

مؤسس Berachain: “Brevan حصلت على الشروط نفسها كبقية المستثمرين”

كتب المؤسس المجهول لـ Berachain، المعروف باسم Smokey The Bera، يوم الإثنين أن التقرير “غير دقيق وغير مكتمل”، مضيفًا أن استثمار Brevan “يتضمن عدة ترتيبات تجارية معقّدة، لكن مشاركتهم في جولة السلسلة B كانت بالوثائق نفسها كجميع المستثمرين.”

وأضاف:

“Brevan Howard شاركت في قيادة جولة السلسلة B عبر صندوق Nova من مكتبها في أبوظبي، وبنفس شروط كل المستثمرين الآخرين. Nova كانت قد تواصلت معنا قبل أشهر لقيادة الجولة.”

Nova طلبت بندًا احتياطيًا فقط في حال فشل إطلاق العملة..حسب Smokey

أوضح Smokey أن Nova طلبت إضافة بندٍ احتياطي “للحماية من سيناريو فشل Berachain في إطلاق عملتها أو إدراجها.”

ففي حال لم يتم الإطلاق، فإن رموز BERA المقفلة التي اشترتها Nova لن تكون استثمارًا مناسبًا لاستراتيجية الصندوق، الذي يعمل كصندوق سيولة فقط.

وأضاف:

“لهذا دخلنا في الخطاب الجانبي المذكور، ووافقَت Nova على ترتيبات تجارية إضافية، منها توفير السيولة للشبكة — وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل الإطلاق.”

وأشار Smokey إلى أن الهدف لم يكن “إغلاق الصفقة مع جهة غير مهتمة” أو “تعويض خسائر ما بعد الإطلاق”، مؤكدًا أن مثل هذه البنود لها سوابق في السوق.

كما شدد على أن Nova تُعدّ من أكبر حاملي رموز Berachain، وأنها توفّر السيولة ولديها BERA مقفلة من جولة السلسلة B، بالإضافة إلى كمية إضافية اشترتها من السوق:

“لقد زادوا من تعرضهم لعملة BERA بمرور الوقت، رغم ظروف السوق القاسية بالنسبة للبدائل.”

يُذكر أن عملة BERA هوت بنسبة 93% من أعلى مستوى بلغته عند 14.83 دولار في فبراير. وهي تتداول الآن عند 1.05 دولار مرتفعةً 3.2% خلال اليوم، وفق بيانات CoinGecko.