تقرير: تخطط الشركة الأم لـUpbit لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع Naver

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:47 مساءً - تسعى شركة Dunamu، المالكة لبورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Upbit، إلى الإدراج في الولايات المتحدة بعد اكتمال اندماجها مع عملاق التكنولوجيا المحلي Naver، وفق ما ذكرته صحيفة Seoul Economic Daily يوم الاثنين.

وبحسب التقرير، تريد Dunamu طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي (IPO) في بورصة ناسداك الموجهة للتقنية بعد إتمام عملية الاندماج، والمتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة The Chosun Daily يوم الاثنين أن شركتي Dunamu وNaver تعتزمان عقد اجتماعين لمجلس الإدارة يوم الأربعاء للموافقة على صفقة الاندماج. وفي حال الموافقة، سيعرض الرئيسان التنفيذيان للشركتين خططهما لما بعد الاندماج يوم الخميس.

الرئيس التنفيذي لـDunamu أو كيونغ-سوك خلال قمة APEC لقطاع الأعمال في أكتوبر. المصدر:

تُعد Upbit منصة التداول الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية، وتُظهر بيانات CoinGecko أنها سجلت حجم تداول بلغ 2.1 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ وهو رقم يقترب من حجم التداول لدى منصة Bullish الأمريكية، التي أدرجت أسهمها عبر اكتتاب في أغسطس.

يمثّل الطرح المحتمل لـDunamu في الولايات المتحدة فرصة لوول ستريت للحصول على تعرض مباشر لسوق كريبتو "عالي النشاط" خارج أمريكا، والذي كثيراً ما يتحرك بشكل مختلف عن بقية الأسواق العالمية.

اندماج Dunamu وNaver مع خطط لإطلاق عملة مستقرة

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في سبتمبر أن شركة Naver Financial، الذراع المالية لـNaver، ستستحوذ على Dunamu عبر تبادل أسهم يجعلها شركة تابعة، بانتظار موافقات مجالس الإدارة.

وتُعد Naver محرك البحث الأكبر في كوريا الجنوبية وغالباً ما يُشار إليها بـ"غوغل كوريا". وتدير الشركة خدمات بريد إلكتروني، ومدونات، وخرائط، إضافة إلى منصة للدفع الإلكتروني.

وتخطط Naver أيضاً لإطلاق مشروع عملة مستقرة محلية، بالتزامن مع مضي السلطات الكورية في السماح بعملات مستقرة مربوطة بالوون الكوري، على أن يتم إصدارها في البداية عبر البنوك.

أما الجهات التنظيمية، فيجب أن توافق على الصفقة، وستدرس ما إذا كان اندماج أكبر بورصة كريبتو في البلاد مع أكبر مزود لخدمات الدفع الرقمي قد يؤدي إلى نشوء حالة احتكار.

اندفاع شركات الكريبتو نحو الاكتتابات في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة هذا العام موجة من الطروحات العامة لشركات العملات المشفرة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحاً تجاه القطاع.

فقد أدرجت منصات Gemini وBullish وeToro أسهمها في الأسواق الأمريكية مطلع هذا العام، رغم أن أسعار أسهمها تراجعت مع هبوط السوق.

كما حققت شركة إصدار العملات المستقرة Circle Internet Group واحداً من أنجح الطروحات هذا العام في يونيو، بعد أن بلغت قيمتها 18 مليار دولار في يوم إدراجها الأول.