Naver تستحوذ على مشغّل Upbit شركة Dunamu في صفقة تبادل أسهم بقيمة 10.3 مليارات دولار

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - أعلنت Naver Financial، الذراع المالية لشركة التكنولوجيا الكورية العملاقة Naver، عن خطتها للاستحواذ على شركة Dunamu المشغّل لمنصة تداول العملات المشفرة Upbit في صفقة تبادل أسهم تُقدَّر بنحو 15.1 تريليون وون (10.3 مليارات دولار).

ووفقًا لملف الإفصاح الصادر يوم الأربعاء، ستُصدر Naver Financial 87.56 مليون سهم جديد لمساهمي Dunamu، ما يجعل Dunamu شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Naver Financial.

وقد جرى تحديد نسبة تبادل الأسهم باستخدام تقييم خارجي قائم على التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، حيث بلغت نسبة القيمة المؤسسية 1:3.064569. وبعد تعديلها بناءً على عدد الأسهم القائمة لكل شركة، وصلت نسبة التبادل النهائية إلى 1:2.5422618.

تُعد Upbit المنصة المهيمنة على سوق الكريبتو في كوريا الجنوبية. ووفقًا لنتائج العام المالي الأخير، سجّلت Dunamu إجمالي أصول بقيمة 10.4 مليارات دولار وحقوق ملكية بقيمة 4 مليارات دولار.

Upbit هي أكبر منصة تداول عملات مشفرة في كوريا الجنوبية. المصدر: CoinGecko

تصويت المساهمين في مايو المقبل

سيصوّت مساهمو الشركتين على الصفقة في اجتماعاتهم العامة في 22 مايو 2026، على أن يتم تنفيذ تبادل الأسهم في 30 يونيو 2026.

ويحق للمساهمين المعترضين ممارسة حقّ تقييم الأسهم بسعر 117 دولارًا للسهم الواحد من Naver Financial، وذلك بين 22 مايو و11 يونيو 2026. وقد تُلغى الصفقة إذا تجاوزت طلبات التقييم 814 مليون دولار لدى أي من الشركتين، ما لم يتفق الطرفان على تعديل الحدّ.

كما يتطلّب اكتمال الصفقة الحصول على عدة موافقات تنظيمية، من بينها مراجعة اندماج الأعمال من قبل لجنة التجارة العادلة، وتعديلات على وضع المساهم الرئيسي بموجب قانون استخدام وحماية المعلومات الائتمانية. وأشار الإفصاح إلى أنّ التأخير أو الإلغاء قد يظلّ واردًا بناءً على مسار هذه الموافقات.

Naver تتجه لإطلاق مشروع الستيبلكوين بعد الاستحواذ

كانت خطط Naver Financial للاستحواذ على Dunamu قد ظهرت للمرة الأولى في سبتمبر. وفي ذلك الوقت، تبيّن أن Naver تعتزم إطلاق عملة مستقرة مربوطة بالوون الكوري إلى جانب مبادرات أخرى في مجال التمويل الرقمي بعد إتمام الاستحواذ.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحسّن البيئة التنظيمية للكريبتو في كوريا الجنوبية. ففي يونيو، أعلنت ثمانية بنوك كورية كبرى نيتها إطلاق عملات مستقرة مرتبطة بالوون بحلول أواخر 2025 أو مطلع 2026، وذلك عقب انتخاب الرئيس لي جاي ميونغ الذي تتبنّى إدارته موقفًا أكثر دعمًا للأصول الرقمية.