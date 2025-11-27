عادَ مستثمرو صندوق بتكوين التابع لـ BlackRock إلى تحقيق الأرباح مع عودة السعر فوق 90 ألف دولار

تام شمس - الخميس 27 نوفمبر 2025 08:51 مساءً - عاد حاملو صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) التابع لـ BlackRock إلى منطقة الأرباح بعد تعافي سعر بتكوين فوق 90,000 دولار، في إشارة مبكرة إلى تحسّن المزاج العام لدى واحدة من أهم الفئات الاستثمارية التي حرّكت السوق هذا العام.

بحسب بيانات منصة Arkham، سجّل مستثمرو صندوق BlackRock أرباحًا غير محققة بلغت 3.2 مليارات دولار يوم الأربعاء.

وقالت Arkham في منشور على منصة X:

“حاملو IBIT وETHA انتقلوا من أرباح تراكمية قاربت 40 مليار دولار في ذروة 7 أكتوبر، إلى 630 مليون دولار قبل 4 أيام فقط. هذا يعني أن متوسط سعر شراء مستثمري صناديق BlackRock عاد إلى مستوى التعادل تقريبًا.”

ومع خروج المستثمرين من منطقة الضغط، قد تواصل صناديق بتكوين الفورية إبطاء وتيرة البيع، خصوصًا بعد التراجع الحاد في التدفقات الخارجة الذي سجّل 903 ملايين دولار في 20 نوفمبر.

حاملو ETF بتكوين التابع لـ BlackRock نسبة الأرباح والخسائر غير المحققة خلال 3 أشهر. المصدر: Arkham

شهدت صناديق بتكوين الفورية يومين متتالين من التدفقات الداخلة للمرة الأولى منذ أسبوعين، مع تسجيل 21 مليون دولار يوم الأربعاء، وفق Farside Investors.

هذه التطورات إيجابية للسوق، خصوصًا أن صندوق BlackRock كان الوحيد الذي حافظ على صافي تدفقات إيجابية خلال 2025، وفق K33 Research.

المصدر: Vetle Lunde

وكانت تدفقات صناديق بتكوين الفورية المحرّك الأساسي لصعود بتكوين هذا العام، كما أكد رئيس أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered، جيف كندريك، في حديثه لـCointelegraph.

تدير BlackRock اليوم 13.5 تريليون دولار من الأصول حتى الربع الثالث 2025.

عودة مستثمري صناديق ETF للربحية بدعم من توقعات خفض الفائدة

عاد إجمالي مستثمري صناديق بتكوين الفورية إلى الأرباح بعد تجاوز السعر مستوى 89,600 دولار وهو متوسط التكلفة المرجّح بالتدفقات، الذي فقدته السوق قبل أسبوعين.

ويأتي هذا التعافي مع ارتفاع كبير في توقعات خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر، حيث قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 85% بعدما كانت 39% فقط قبل أسبوع، وفق أداة FedWatch التابعة لـ CME.

احتمالات خفض الفائدة. المصدر: CMEgroup.com

قبل أسبوعين، دفعت التصحيحات السعرية بتكوين إلى ما دون تكلفة شراء حاملي صناديق ETF، مما وضع معظم المستثمرين في خسارة غير محققة.

مع ذلك، فإن معظم حاملي صناديق ETF هم “مستثمرون طويلو الأجل”، ولذلك فإن دخولهم منطقة الخسارة “لا يدفعهم إلى بيع سريع”، بحسب فينسنت ليو، مدير الاستثمار في Kronos Research.