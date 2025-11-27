فيزا تعزّز استخدام العملات المستقرة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عبر شراكة جديدة

تام شمس - الخميس 27 نوفمبر 2025 08:51 مساءً - توسّع شركة Visa استخدام العملات المستقرة في عمليات التسوية في مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، من خلال شراكة جديدة مع شركة البنية التحتية للعملات الرقمية Aquanow.

في بيانٍ صدر يوم الخميس، قالت فيزا إنها ستتعاون مع Aquanow "لتسوية المعاملات باستخدام عملات مستقرة معتمدة مثل USDC، مما يقلّل التكاليف والاحتكاك التشغيلي وأوقات التسوية". وأشارت إلى أن الخطوة تأتي استجابة لطلب متزايد من البنوك وشركات المدفوعات الراغبة في حلول أسرع وأرخص للمدفوعات عبر الحدود.

تهدف الشراكة إلى الاستفادة من العملات المستقرة في رقمنة البنية الخلفية لحركة الأموال وتمكين التسوية على مدار الساعة. وقال غودفري سوليفان، رئيس المنتجات والحلول في Visa لمنطقة CEMEA، إن الدمج سيتيح للمؤسسات في المنطقة "الاستفادة من تسويات أسرع وأكثر بساطة".

وأضاف: "شراكتنا مع Aquanow خطوة محورية أخرى نحو تحديث قنوات المدفوعات الخلفية، وتقليل الاعتماد على الأنظمة التقليدية ذات الوسطاء المتعددين، وتجهيز المؤسسات لمستقبل حركة الأموال".

صورة: الرئيس التنفيذي لـ Aquanow فيل شام (يسار) ورئيس المنتجات والحلول في Visa لمنطقة CEMEA غودفري سوليفان (يمين). المصدر: Visa

اعتماد العملات المستقرة ينمو بشكل متسارع

بدأت العملات المستقرة كأداة بسيطة لتحويل الأموال بين منصات التداول، لكنها أصبحت لاحقًا بمثابة الدولار الأمريكي داخل الاقتصاد على السلسلة. واليوم، تتوسع استخداماتها خارج نطاق الكريبتو، لتشمل التسويات المؤسسية والمدفوعات العالمية.

هذا الأسبوع، أعلنت Deutsche Börse مزود البنية التحتية للأسواق عن خطط لدمج عملة EURAU المرتبطة باليورو والصادرة عن AllUnity، في خطوة توسّع إستراتيجيتها للأصول الرقمية بعد تعاونها السابق مع Euro Coin المُرمزة (EURC) من Circle وEUR CoinVertible المُرمزة (EURCV) من Societe Generale-Forge.

وقالت Deutsche Börse إنها ستبدأ دمج EURAU ضمن خدمات الحفظ المؤسسية، على أن يتوسع الدمج لاحقًا ليشمل "كامل مجموعة الخدمات".

مع ذلك، لا يزال المنظمون يناقشون كيفية تصنيف العملات المستقرة والإشراف عليها داخل النظام المصرفي.

إريك ثيدين، محافظ البنك المركزي السويدي ورئيس لجنة بازل للإشراف المصرفي، قال مؤخرًا إن اللجنة قد تحتاج إلى "نهج مختلف" عن معامل المخاطر البالغة 1,250% المفروضة حاليًا على الأصول المشفّرة.

وفي سياق متصل، قالت سارة بريديين، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إنها تتوقع أن يبقى تنظيم العملات المستقرة في المملكة المتحدة متماشياً مع الولايات المتحدة في إشارة إلى احتمال تحرك الدول الكبرى بالتوازي بينما تتعمّق العملات المستقرة في أنظمة الدفع والتسوية.