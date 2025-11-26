Coinbase تكشف عن 9 مجالات استثمارية تستهدف تمويلها في عام 2026

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - قالت الذراع الاستثمارية التابعة لأكبر منصة تداول أمريكية، Coinbase، إنها تعتزم توجيه استثماراتها العام المقبل نحو تداول الأصول الواقعية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والذكاء الاصطناعي.

وفي منشور مدوّنة، أوضحت Coinbase Ventures أنها تبحث بنشاط عن فرق تعمل في مجالات ترميز الأصول، والمنصات والبورصات المتخصصة، ومحطات التداول المتقدمة، والجيل الجديد من بروتوكولات DeFi، إضافةً إلى تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل.

وأضافت: “نعتقد أن هذه الفئات ستشهد بروز الشركات والبروتوكولات الرائدة التالية، وهي المجالات التي نبحث فيها بنشاط عن فرص استثمار.”

وبحسب PitchBook، نفّذت Coinbase Ventures 618 صفقة استثمارية منذ 2018، وتمتلك الآن محفظة تضم 422 شركة ناشئة. أحدث استثماراتها كان في منصة الامتثال DeFi “0xbow” في 18 نوفمبر، كما استثمرت في شركات بنية الدفع Zynk وZAR، ومنصة توقعات الأحداث Kalshi في أكتوبر.

في سلسلة منشورات على X، قال كينجي ستيميتز من الفريق الاستثماري إنهم يتوقعون ظهور أشكال جديدة من التعرض للأصول الواقعية، مثل عقود دائمة التي “تخلق تعرّضًا اصطناعيًا لأصول خارج السلسلة”.

كما أشار إلى صعود صناع السوق الآليين من الجيل الجديد “Prop-AMMs”، وهي آلية تداول تحمي مزوّدي السيولة من استغلال المتداولين المحترفين والروبوتات.

وتوقّع المستثمر جوناثان كينغ ظهور “مجمّعات أسواق التوقعات”، التي ستصبح وفقًا له الواجهة الأساسية التي توحّد السيولة الموزعة (600 مليون دولار حاليًا) وتعرض احتمالات الأحداث في الزمن الحقيقي عبر مختلف المنصات.

الإحصاءات الحالية لأسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi وPolymarket. المصدر: DeFi Rate

الجيل الجديد من DeFi قد يظهر في 2026

يرى المستثمر إيثان أوك أن دمج منصات العقود الدائمة (Perps) مع بروتوكولات DeFi مثل الإقراض سيمنح المتداولين القدرة على تحقيق عوائد على الضمانات مع الاحتفاظ بمراكزهم المُموّلة، مما يفتح الباب أمام مستويات جديدة من كفاءة رأس المال.

وتوقّع أوك كذلك نمو أدوات الخصوصية على السلسلة، مشيرًا إلى “موجة من نشاط المطوّرين” نحو أصول تتمتع بخصوصية عالية مثل Zcash المُرمز (ZEC).

من جانبه، توقّع كينغ ظهور بروتوكولات تمويل تستخدم السمعة الرقمية على السلسلة مع بيانات من خارجها، لتمكين الإقراض غير المضمون على نطاق واسع، قائلًا إن “الفرصة السوقية هائلة”. ففي الولايات المتحدة وحدها يوجد 1.3 تريليون دولار في خطوط ائتمان غير مضمونة، يمكن للكريبتو الاستحواذ على بعض منها بفضل “كفاءة رأس المال وتوفّر الوصول العالمي”.

DeFi TVL انخفض 33% عن ذروته في 2021. المصدر: DeFiLlama

DePIN والذكاء الاصطناعي و”إثبات الإنسانية”

أشار ستيميتز إلى وجود فجوة في تدريب أنظمة الروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّد، حيث لا تزال مجموعات البيانات المتاحة محدودة. ويمكن لشبكات البنية التحتية اللامركزية (DePIN) تقديم إطار فعال لتجميع بيانات التفاعل الفيزيائي عالية الجودة على نطاق كبير.

وقالت هولي تيجواني، رئيسة Coinbase Ventures، إن حلول “إثبات الإنسانية” ستشهد نموًا ملحوظًا في 2026، وهي حلول تعتمد على جمع البيانات الحيوية والتوقيع المشفّر والمعايير المفتوحة للتمييز بين البشر ومحتوى الذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا، توقّع كينغ بروز أدوات للذكاء الاصطناعي الوكيل تتيح لرواد الأعمال غير التقنيين إطلاق شركات مبنية على البلوكتشين بسرعة، وقد تتمكّن في 2026 من توليد الشيفرات الذكية، وإجراء تدقيقات الأمان، ومراقبة الأنظمة بشكل مستمر.