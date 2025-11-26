منصّة Robinhood: أسواق التوقعات أصبحت أسرع مصادر الإيرادات نموًا

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - قالت منصّة التداول Robinhood إن أسواق التوقعات أصبحت واحدة من أسرع خطوط أعمالها نموًّا من حيث الإيرادات، مع خطط لتوسيع النشاط عبر إنشاء بورصة ومقاصة للعقود الآجلة والمشتقات.

وأوضحت الشركة، في بيان الثلاثاء، أنّه منذ إطلاق أسواق التوقعات في مارس بالشراكة مع منصة Kalshi، تمّ تداول 9 مليارات عقد من قبل أكثر من مليون مستخدم.

وقال جيه بي ماكنزي، المدير العام للعقود الآجلة والشؤون الدولية في Robinhood، إن المنصّة تشهد “طلبًا قويًا من العملاء على أسواق التوقعات، ونتحمّس للبناء على هذا الزخم.”

وأضافت الشركة أنها تعتزم تعميق استثماراتها في أسواق التوقعات من خلال تطوير بورصة ومقاصة للعقود الآجلة والمشتقات.

وأوضح ماكنزي: “استثمارنا في البنية التحتية سيمنحنا القدرة على تقديم تجربة أفضل ومنتجات أكثر ابتكارًا للعملاء.”

إطلاق بورصة المشتقات في 2026

ستكون Robinhood الشريك المسيطر وصانع السوق في البورصة الجديدة، فيما ستوفّر مجموعة Susquehanna International Group السيولة منذ اليوم الأول.

وكجزء من المشروع، ستستحوذ Robinhood أيضًا على MIAXdx، وهي مؤسسة مرخّصة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للمقاصة وتنفيذ العقود. ومن المتوقّع بدء تشغيل بورصة المشتقات في عام 2026.

طفرة في اهتمام أسواق التوقعات

أصبحت أسواق التوقعات واحدة من أكثر القطاعات سخونة في عالم الكريبتو هذا العام، مع استمرار ارتفاع أحجام التداول في منصّات مثل Kalshi وPolymarket وسط اهتمام إعلامي متزايد.

تُعد Kalshi منصة توقّعات منظّمة في الولايات المتحدة تحت إشراف الـCFTC، وبلغ حجم تداولها 4.47 مليارات دولار خلال 30 يومًا الماضية، بحسب DefiLlama.

وبالمقارنة، سجّلت منصة Polymarket المبنية على الكريبتو حجم تداول بلغ 3.58 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

منصّات الكريبتو تتوسع نحو أسواق التوقعات

كما بدأت Crypto.com بتشغيل منصّة توقعات جديدة سيتم دمجها مع Trump Media.

وفي السياق نفسه، تمضي Gemini بخططها لإطلاق سوق توقّعات خاص بها ضمن مشروع “التطبيق الخارق”، وقد قدّمت بالفعل طلبًا إلى هيئة تداول السلع الآجلة.

أما الباحثة التقنية جين مانتشون وونغ فكشفت في 19 نوفمبر أن بيانات المواقع تشير إلى أنّ Coinbase تعمل هي الأخرى على تطوير منصّة للتوقّعات.