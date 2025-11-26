تقرير: مستشار ترامب الاقتصادي المقرّب من الكريبتو كيفن هاسيت المرشّح الأوفر حظًا لقيادة الاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:43 مساءً - برز المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت المعروف بمواقفه الودّية تجاه قطاع الكريبتو كمرشّح رئيسي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل، وفق ما أفاد تقرير بلومبيرغ يوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة.

يرى مستشارو الرئيس دونالد ترامب وداعموه أن هاسيت هو الأوفر حظًا لتولّي المنصب، إذ سبق أن أعرب عن تأييده لرغبة ترامب في خفض أسعار الفائدة. ويشغل هاسيت حاليًا منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ويشرف على فريق العمل المعني بالأصول الرقمية في البيت الأبيض، الذي أنشأه ترامب في يناير، والذي أصدر تقريرًا في يوليو يتضمن اعتبارات سياسية تخصّ الكريبتو.

ويُعد هاسيت واحدًا من عدة مرشحين مؤيدين للكريبتو يُتداول اسمهم لقيادة الفيدرالي، جميعهم يؤيدون دفع ترامب باتجاه تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الأسواق. وتنتهي ولاية باول كرئيس للفيدرالي في مايو، بينما تمتد عضويته في مجلس الإدارة حتى يناير 2028.

عندما سئل هاسيت خلال مقابلة مع Fox News يوم الثلاثاء عما إذا كان سيقبل المنصب، أجاب:

“بالطبع سأقول نعم، لأنني أريد خدمة بلدي ورئيسي.”

كيفن هاسيت خلال حديثه لـ Fox News يوم الثلاثاء. المصدر: Fox News

وأضاف: “لقد تحدثتُ مع الرئيس ترامب كثيرًا حول هذا الأمر.”

هاسيت يمتلك أسهماً في Coinbase وعمل مستشارًا للكريبتو

في يونيو، كشف هاسيت أنه يمتلك ما لا يقل عن مليون دولار من أسهم Coinbase المُرمز (COIN).

كما صرّح بأنه حصل على راتب يبلغ 50,001 دولار مقابل عمله في “مجلس الاستشارات الأكاديمية والتنظيمية” لشركة Coinbase، الذي تأسس عام 2023 وضمّ أيضًا المدّعي العام الأمريكي السابق جي كلايتون.

سبق لهاسيت أن شغل عضوية مجلس استشاري لدى شركة إدارة الأصول الرقمية One River Digital، كما ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2019 في الولاية الأولى لترامب.

قائمة ترامب المحتملة لقيادة الفيدرالي تحمل نبرة ودّية تجاه الكريبتو

تضم القائمة أيضًا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، الذي دعا المصارف في أغسطس إلى التفكير في تبنّي التمويل اللامركزي.

كما تشمل ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للرقابة، والتي قالت إن موظفي الفيدرالي يجب أن يُسمح لهم بالاستثمار بمبالغ صغيرة في الكريبتو “للحصول على فهم عملي لوظائفه الأساسية.”

أيًا يكن الاختيار النهائي، سيضغط ترامب لخفض أسعار الفائدة. فقد خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين هذا العام بمجموع 50 نقطة أساس.

ويتوقع السوق بقوة خفضًا للفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث تشير بيانات CME FedWatch إلى احتمال يقارب 85% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.