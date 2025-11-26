بيتكوين قد تشهد “تصفية رافعة مالية أخيرة” دون مستوى 80 ألف دولار.. يحذّر محلل

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:43 مساءً - قد لا يكون الألم قد انتهى بعد بالنسبة لمستثمرين بيتكوين، بحسب محلل كريبتو يرى أن مزيدًا من الرافعة المالية قد يُجبر على الخروج من السوق.

قال محلل الكريبتو جيمس تشيك إن الانهيار الأخير في السوق كان “حدث تصفية للصفقات الطويلة من نوع 2 سيغما”، ما أدى إلى القضاء على “جزء كبير من المتداولين المتهورين”.

وأضاف أن معظم الرافعة المالية قد تلاشت بالفعل، لكن السوق “يمتلك قدرة مذهلة على اكتشاف آخر المتشبثين بها”، محذرًا من احتمال حدوث موجة تصفية إضافية.

وقال:

“لن نتفاجأ كثيرًا إذا شهدنا انخفاضًا سريعًا إلى منطقة 70–80 ألف دولار لطرد آخر جيوب الرافعة المالية.”

يشير حدث تصفية 2 سيغما في الكريبتو إلى تحرك كبير في السوق يؤدي إلى تصفية جماعية للمراكز ذات الرافعة المالية، حيث تمثل “2-سيغما” انحرافين معياريين عن المتوسط، ما يعكس القوة الإحصائية لهذا الهبوط.

انخفضت بيتكوين بأكثر من 24 ألف دولار خلال عشرة أيام فقط، ليصل السعر إلى أدنى مستوى خلال سبعة أشهر عند حوالي 82 ألف دولار في 21 نوفمبر.

الرسم البياني لتصفية الرافعة المالية في حدث انحراف معياري ثنائي لبيتكوين. المصدر: James Check

بيتكوين ربما وجدت قاعًا محليًا

أظهرت الأسواق علامات خجولة على الاستقرار بعد موجة البيع العنيفة الأسبوع الماضي، وقد تكون وصلت إلى قاع محلي، وفقًا لأوغستين فان، رئيس قسم التحليلات في SignalPlus.

وقال فان لـ Cointelegraph:

“الأسواق الآن مُفرطة في البيع سواء من منظور المعنويات أو المؤشرات الفنية مثل Bollinger Bands. ومن المرجح أننا رأينا القيعان المحلية ما لم تظهر عوامل خارجية جديدة مثل بيع قسري من شركات DAT.”

ويتوقع فان أن يتحرك السعر بين 82,000 و92,000 دولار، مشيرًا إلى أن مستوى الدعم الرئيسي التالي يقع قرب 78 ألف دولار.

وأوضح:

“كسر هذا المستوى بشكل مستدام قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط العميق، لكنه ليس السيناريو الأساسي في الوقت الحالي.”

حيتان بيتكوين ما تزال توزّع ممتلكاتها

قال محللو CryptoQuant إن البيانات على السلسلة تشير إلى تكوين قاع محلي قد يمهد لارتداد أكثر استدامة.

وكتب المحلل كارميلو أليمان يوم الثلاثاء:

“تُظهر البيانات أنه سوق يتميز بإعادة توزيع مؤسسية، وضعف هيكلي، وانتعاش قد يشير إلى قاع محلي.”

لكن قطاع الحيتان الذي يمتلك بين 1,000 و10,000 BTC لا يزال في حالة بيع، ما يمنع التأكيد الكامل على انعكاس الاتجاه، بحسب أليمان.

وأضاف:

“الارتداد الحالي مشجّع، لكن إنهاء المرحلة الهابطة يتطلب تغيرًا واضحًا في سلوك الحيتان.”