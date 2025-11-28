تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:35 مساءً - تباطؤ مؤسسي أم صدمة ماكرو؟ خبراء يفسّرون موجة الهبوط الأخيرة

شهدت أسواق العملات المشفّرة أكثر فتراتها اضطراباً في عام 2025، مع تراجعٍ محا أكثر من 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية، ودفع سعر بيتكوين (BTC) من ذروته القصيرة عند 120,000 دولار إلى نطاق 80,000 دولار.

بالنسبة لكثير من المستثمرين، أعادت سرعةُ وشدّة الهبوط مشاهد 2017 و2022. لكن ضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج Byte-Sized Insight يرون أن ما يحدث الآن مختلف وأقل كارثية بكثير مما توحي به العناوين العريضة.

بيتكوين كأصل شديد الحساسية

المحللة الماكروية ومؤلفة نشرة Crypto is Macro Now نوال آتشيسون قالت إن الانخفاض الأخير “ليس بالأمر الكبير” والأهم من ذلك “ليس نظامياً”. واعتبرته تصحيحاً تقوده السيولة، جاء نتيجة تغيّر توقّعات الأسواق بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

وأضافت:

“بيتكوين من أكثر الأصول حساسية لمعنويات السيولة.”

أشارت آتشيسون إلى أن معروض بيتكوين ثابت، وأن الطلب محكوم تماماً بمزاج السوق.

كما لفتت إلى تحول لافت هذه المرة: تراجع هيمنة كل من بيتكوين وإيثريوم (ETH) لم يكن لأن المستثمرين انتقلوا إلى أصول مشفرة أكثر أماناً، بل لأنهم خرجوا من سوق العملات المشفرة بالكامل نحو أسواق غير مرتبطة بالكريبتو.

بالنسبة لها، هذا دليل على أن الكريبتو أصبح مرتبطاً بعمق بالقوى الماكروية وتموضع المؤسسات المالية.

نضج السوق… لكنه يفتقر إلى سردية

أما تيم ميغز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Lo:Tech، فيرى أن الهبوط كشف جانباً آخر: النضج. فعلى عكس الانهيارات السابقة التي شهدت موجات تصفية ضخمة وانهيار شركات خلال أيام، كان هذا التراجع “منضبطاً”، على حدّ قوله، بما يعكس بطء دورات اتخاذ القرار لدى المؤسسات التي أصبحت لاعباً أساسياً في السوق.

وقال:

“المؤسسات لا تتحرك بالسرعة التي يتحرك بها المستثمرون الأفراد.”

استعرض ميغز كذلك المؤشرات اللحظية التي يراقبها فريقه التقلبات، الفائدة المفتوحة، أحجام التصفية ونشاط البورصات ملاحظاً بوادر استقرار وعودة تدريجية للتموضع. وبرأيه، التصحيحات أمر طبيعي وصحي:

“التخلّص من الرافعة المالية الزائدة ليس أمراً سيئاً.”

من جانبه، أوضح المتداول والمؤلف غلين غودمان أن غياب سردية قوية يقود السوق هو ما زاد شدّة الهبوط. ففي الدورات السابقة، حظيت بيتكوين بـ“قصة” واضحة، من “عملة عالمية” إلى “ذهب رقمي”.

أما اليوم، فيرى غودمان أن السوق يفتقر إلى سردية مماثلة، ما يجعله أكثر عرضة لتقلّبات أسهم التكنولوجيا والضغوط الماكروية.

يمكن الاستماع إلى الحلقة الكاملة من Byte-Sized Insight عبر صفحة البودكاست الخاصة بـCointelegraph، أو على Apple Podcasts أو Spotify. ولا تنسَ الاطلاع على برامج Cointelegraph الأخرى.