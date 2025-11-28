توقّف التداول في بورصة شيكاغو التجارية يثير غضب المتداولين

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:35 مساءً - توقّفت بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وهي أكبر بورصة مشتقات مالية في العالم، عن العمل لمدة تقارب 10 ساعات من يوم الخميس حتى الجمعة، ما أثار غضبًا واسعًا بين المتداولين قبل استعادة الخدمة بالكامل.

وقالت البورصة في بيان إن التوقف جاء بسبب “مشكلة تبريد” في مركز بيانات CyrusOne بولاية إلينوي الأميركية. وأضافت CME أن التداول عاد إلى وضعه الطبيعي، واستُؤنف العمل في جميع الأسواق عند الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت UTC يوم الجمعة.

في المقابل، عبّر المتداولون عن استيائهم من هذا الخلل الحرج، الذي جعل بعضهم عالقين في صفقاتهم، ومنع آخرين من فتح مراكز جديدة، ووقف عملية اكتشاف الأسعار تمامًا.

واتّهم متداول الأسهم تيموثي بوزمان البورصة بالتلاعب بالسوق، متسائلًا كيف يمكن لـ”مشكلة بسيطة أن تُعطّل منصة العقود الآجلة بأكملها.”

وأضاف مستخدم آخر على منصة X: “من المثير للريبة أن يحدث ذلك خلال جلسة آسيا في يوم عيد الشكر، حيث تكون السيولة منخفضة أساسًا. يبدو وكأنكم تحاولون دفع الأسواق سريعًا في اتجاه معيّن.”

واستمر غضب المتداولين حتى بعد إصلاح العطل، إذ قال كثيرون إن التوقف جاء قبل دقائق من وصول عقود الفضة الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ 54 دولارًا، ما زاد من التكهنات حول أسباب التوقف.

عقود بيتكوين الآجلة تواصل الصعود بعد الانقطاع

لا تنشر CME بيانات تداول اعتيادية ليوم عيد الشكر، الذي صادف يوم الخميس هذا العام. لكن عقود بيتكوين الآجلة أغلقت يوم الأربعاء عند 90,355 دولارًا، وافتُتحت يوم الجمعة عند 90,940 دولارًا، وفق بيانات TradingView.

واصلت أسعار عقود بيتكوين الآجلة صعودها يوم الجمعة، متجاوزة حاجز 93 ألف دولار وقت كتابة التقرير، مع ارتداد سعر بيتكوين من القاع المحلي عند 80,522 دولارًا.

ارتداد عقود بيتكوين الآجلة من القاع الأخير. المصدر: TradingView

ويقول محللون إن مستوى 95 ألف دولار يشكّل مقاومة مهمة، لكن إذا تمكنت بيتكوين من تثبيته كدعم، فقد تعود إلى منطقة 100 ألف دولار.

وشكّل الهبوط الأخير إلى ما فوق 80 ألف دولار أدنى مستوى للسوق، وفق المستثمر والمحلل آرثر هايز، الذي قال إن تحسّن ظروف السيولة سيدفع بيتكوين إلى مستويات أعلى في 2026، محذّرًا في الوقت نفسه من إمكانية حدوث تراجع قصير المدى قبل ذلك.