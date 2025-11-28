اقتراح جديد على شبكة Tron: كيف يمكن لتجميع المعاملات أن يغيّر قواعد اللعبة؟

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:35 مساءً - تُعد رسوم المعاملات مصدر قلق دائم عند إرسال العملات المشفرة، خصوصًا بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تُجري مئات المعاملات يوميًا وتتحمّل كلفة ضخمة نتيجة ذلك. هنا يظهر دور تقنية تجميع المعاملات (Batching)، وهي آلية تسمح بضم مجموعة من التحويلات في معاملة واحدة لرفع السعة وتقليل التكاليف. هذه الميزة قد تكون في طريقها إلى شبكة Tron، بعد تقديم اقتراح رسمي لاعتمادها.

الاقتراح قُدّم من شركة البنية التحتية Boosty Labs عبر منصة CTDG Dev Hub، ويمثل أول ثمرة لجهودها في تحسين أداء Tron. وإذا تمت الموافقة عليه، ستصبح Tron التي تستضيف واحدة من أكبر أسواق USDT عالميًا شبكة تدعم التجميع بشكل أصيل، مما قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في الكفاءة.

ما هو تجميع المعاملات؟

تقوم الفكرة على تخفيف الحمل عن الشبكة الرئيسية عبر جمع التحويلات خارج السلسلة (offchain) إلى أن يصل عددها حدًا معينًا، ثم دمجها في معاملة موحّدة تُسجّل على السلسلة.

آلية العمل تكون على أربع مراحل:

جمع المعاملات والتحقق منها خارج السلسلة، ثم ضغطها في دفعة واحدة. تجهيز الدفعة بإثباتات تشفيرية بحيث تبقى كل معاملة داخلها قابلة للتحقق. إرسال الدفعة فقط إلى شبكة Tron لتقوم بعمليات الفحص والتسوية النهائية. تأكيد الدفعة وتسجيلها نهائيًا على السلسلة.

المصدر: CTDG Dev Hub

ما الذي يميز مقترح Tron عن الطرق التقليدية؟

على عكس حلول الطبقة الثانية (L2) المعروفة، لا ينشئ اقتراح Boosty Labs سلسلة جانبية جديدة، ولا يحتاج إلى جسور أو عملات إضافية. كل شيء يبقى مربوطًا مباشرة بشبكة Tron الرئيسية.

كما يقدم النموذج خيارات تسعير مختلفة بحسب السرعة المطلوبة:

فوري: تسوية فورية برسوم أعلى.

مؤجّل: انتظار متوسط مقابل رسوم عادية.

دفعات: الأنسب لمستخدمي الأحجام الكبيرة الذين يمكنهم الانتظار دقائق قليلة مقابل رسوم منخفضة جدًا.

الأهم أن النظام يحدد تلقائيًا المستخدمين أصحاب النشاط المرتفع الذين سيستفيدون من التجميع، عبر معايير تشمل تكرار التحويلات، حجمها، ونمط توزيعها.

لماذا يهم التجميع شبكة Tron؟

أكثر من نصف إجمالي سوق USDT العالمي يجري على Tron، وهي اليوم شبكة مرتبطة بكثافة بالمدفوعات والتحويلات المؤسسية. وبالتالي، تحسين السعة وتقليل الرسوم يعني تأثيرًا ضخمًا على مستوى المنظومة كلها.

الفوائد تشمل:

المؤسسات الكبرى: تقليل الرسوم بصورة هائلة عند دمج التحويلات في دفعات.

المستخدمون العاديون: تقليل ازدحام الشبكة، وبالتالي تسريع التحويلات وخفض تكلفتها.

المدققون والممثلون الفائقون: رغم أن عدد الرسوم سيقل، فإن الزيادة المحتملة في حجم النشاط قد تعوّض ذلك على المدى الطويل.

الشبكة نفسها: قدرة أكبر على استيعاب نشاط اقتصادي ضخم دون ازدحام.

الاقتراح متاح الآن على CTDG Dev Hub

الاقتراح أصبح متاحًا منذ 14 نوفمبر على CTDG Dev Hub، حيث يناقشه المدققون والمطورون والمجتمع قبل تقديمه رسميًا لاعتماده. وإذا نجح، فسيجري تطويره عبر مراحل تشمل الاختبار على شبكة Shasta، مراجعات أمنية، دمج أنظمة التعرّف الآلي، ثم الانتقال إلى الشبكة الرئيسية.

التصميم يركّز خصوصًا على عمليات الـUSDT، ويتوقع خفض رسوم المعاملات إلى 0.05 TRX لكل مستلم داخل الدفعات — وهو تخفيض جذري للمستخدمين أصحاب التحويلات المتكررة.

مساحة عامة لويب3

يلعب CTDG Dev Hub دور مساحة عامة مفتوحة تجتمع فيها أفكار المطورين والكيانات التقنية، ما يسمح بنقاشات أكثر شفافية وفاعلية. زيادة العيون الخبيرة تعني اكتشاف المشكلات ورفع جودة المقترحات قبل وصولها إلى الشبكة.

Boosty Labs هي الجهة المطوّرة وراء المقترح، وقد أعدّت المواصفات التقنية بالكامل داخل المنصة، اعتمادًا على خبرتها في البنى التحتية البلوكتشينية المعقّدة.

التطوير الجماعي هو جوهر البلوكتشين، ومن خلال هذه المنصة، يصبح تحسين شبكة Tron عملية مجتمعية واضحة المعالم.