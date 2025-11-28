"رفضنا إجراء ICO".. الحقيقة وراء اقتصاديات توكن Canton

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:35 مساءً - يواصل عالم البلوكتشين استقطاب بروتوكولات عقود ذكية ناجحة، ما يجعل دخول أي شبكة جديدة منافسة شديدة.

شبكة Canton هي إحدى أحدث شبكات الطبقة الأولى التي تحاول شق طريقها إلى جانب Ethereum وSolana، ومع صعود منصّات مثل Sui وAptos، بدأت النظرة التقليدية بأن “لدينا عددًا زائدًا من الشبكات” تتعرّض للاهتزاز.

في لقاء حصري مع برنامج Chain Reaction اليومي التابع لـCointelegraph، استعاد يوفال روز، الشريك المؤسس لشركة Digital Asset، قصة تطوير شبكة Canton وكيف بدأت رحلتها الطويلة بتجنّب طرح عملة أولي (ICO):

قال روز:

"كانت أطروحتنا أن نخدم المؤسسات المالية الكبرى. كُنّا صبورين للغاية. رفضنا إجراء ICO. ورفضنا إنشاء توكن مسبق التعدين. فكّرنا كثيرًا في تصميم الاقتصاديات الخاصة بالتوكن".

وأضاف:

"كلما شعرنا أننا جاهزون، كان طرف آخر يرتكب خطأً ما. فكّرنا: ماذا لو ارتكبنا الخطأ نفسه؟ لن يكون ذلك جيدًا."

شبكة Canton صُمّمت خصيصًا لخدمة المؤسسات المالية، مع تقديم معاملات آمنة وقابلة للتشغيل البيني وتحافظ على الخصوصية. وتصف Digital Asset بنيتها بأنها “شبكة من الشبكات” تستهدف ترميز الأصول، والتداول، والتسوية.

وقد تصدّرت الشبكة وعملتها الأصلية عناوين الأخبار في 2025. ففي يونيو، جمعت Digital Asset 135 مليون دولار لدفع تطوير منظومة Canton وتوسيع قدراتها في ترميز الأصول الواقعية.

ثم جاءت الخطوة الأكبر: شركة Tharimmune البيوتكنولوجية جمعت 540 مليون دولار لبناء خزينة رقمية قائمة على Canton المُرمزة (CC)، مع نية شراء وتحصيص التوكنات لتصبح “مُحقّقًا خارقًا” على الشبكة.

تطور بطيء… لكن محسوب

يشرح روز أن تطوير Canton اتبع نهجًا تدريجيًا ودقيقًا. ففي 2020، أطلقت الشركة نسخة بشروط إذن مسبق لتقييم الأداء واحتياجات المستخدمين:

قال روز:

"احتجنا قرابة أربع سنوات لبناء النسخة الأولى من دفتر الحسابات، ثم عامين أو ثلاثة لنشعر بالراحة لإطلاقها كشبكة عامة بدون إذن."

ويضيف أن الفريق تعلّم الكثير من تجارب شبكات الطبقة الأولى الأخرى، ومن المشكلات المبكرة لشبكات كبرى مثل Ethereum:

"ما يستهين به الكثيرون هو أنه بمجرد إطلاق شبكة عامة مليئة بالمطورين والتطبيقات، يصبح تغيير أي شيء لاحقًا غاية في الصعوبة."

أما التحدي الأكبر فهو الخصوصية التي يصعب إضافتها “كهندسة لاحقة” دون التسبب بألم كبير للمجتمع.

الخصوصية: ليست إخفاء الهوية فحسب

في السنوات الأخيرة، باتت الخصوصية محورًا أكبر في عالم البلوكتشين، مع بروتوكولات مثل Zcash. لكن روز يوضّح أن الخصوصية نفسها مفهوم متعدّد الطبقات.

يقول روز:

"طوال عقد كامل، كلما أخبرنا مجتمع الكريبتو أن الخصوصية ضرورة، كانوا يقولون لنا: أنتم لا تفهمون الكريبتو. الكريبتو يقوم على الشفافية الكاملة."

ويضيف أن البراهين الصفرية المعرفة (ZK)، التي تعتمد عليها كل من Zcash وCanton، تعالج إخفاء الهوية أكثر مما تعالج الخصوصية الفعلية.

لكن المؤسسات المالية تحتاج نموذجًا آخر: نموذج “المعرفة عند الحاجة”، حيث يمكن للجهات الرقابية الاطلاع على الأنشطة عند الضرورة، دون كشف بيانات المستخدم للجميع.

ويشرح:

"لو كنت جهة رقابية، يمكنك مطالبة مُصدِر لعملة مستقرة بالكشف عن نشاط شخص معيّن. هذا يختلف جذريًا عن إخفاء الهوية الكامل."

داعمون من الوزن الثقيل

حصلت Digital Asset في عام 2025 على دعم من مجموعة من أبرز المؤسسات المالية العالمية، من بينها BNP Paribas وCircle Ventures وCitadel Securities وDTCC وGoldman Sachs، ما عزّز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في مجال البنى التحتية البلوكتشينية الموجّهة للمؤسسات.

وهو ما يعكس الثقة المؤسسية في رؤية Canton شبكة تهدف إلى تقديم معايير مؤسسية للأمان والخصوصية والتشغيل البيني في عالم البلوكتشين.