ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى 95 ألف قد يفجّر موجة تصفيات بقيمة 1.2 مليار دولار

أظهر مخطط التصفية الخاص بمنصة “Coinglass” أن ما يقرب من 1.2 مليار دولار من مراكز البيع المموّلة على البيتكوين ستواجه التصفية إذا ارتفع السعر إلى 95,076 دولار.
ويعكس هذا الرقم حجم الرهانات المفتوحة التي تراهن ضد أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
تُستخدم مراكز البيع عندما يقترض المتداولون البيتكوين لبيعه على أمل شرائه لاحقاً بسعر أقل، ما يتيح لهم تحقيق فرق الربح.
وعند تحرك السعر بعكس اتجاه رهانهم، قد تُغلق هذه المراكز تلقائيا بسبب نقص الضمانات اللازمة للحفاظ على الرافعة المالية، مما يؤدي إلى عمليات شراء قسرية قد تدفع السعر إلى مزيد من الارتفاع.
ويتداول البيتكوين حاليا عند نحو 91,895 دولار، بعدما تراجع من مستويات فوق 94 ألف دولار قبيل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، وفقا بيانات “CoinGecko”.
