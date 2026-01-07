عودة التقلبات لسوق الكريبتو وسعر XRP يفشل في الثبات فوق 2.40 دولار

شهد سوق العملات الرقمية خلال الساعات الماضية عودة واضحة للتذبذب، بعد أن اقترب سعر البيتكوين من مستوى 95,000 دولار قبل أن يتعرض السعر لضغوط بيع أعادته إلى مستويات أدنى، ثم تمكنت العملة لاحقا من تقليص خسائرها.

في المقابل، حققت بعض العملات الرقمية البديلة مكاسب متفاوتة، بينما فشل سعر XRP في تثبيت اختراقه فوق مستوى 2.40 دولار وتراجع سريعا.

صورة حرارية توضح أداء العملات الرقمية خلال 24 ساعة الأخيرة – المصدر: quantifycrypto

بدأت عملة البيتكوين العام الجديد بإشارات إيجابية، إذ استطاعت خلال الأيام الأولى محو جزء من خسائر أواخر ديسمبر 2025 والعودة سريعا فوق حاجز 90,000 دولار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع حافظت على تماسكها رغم تأثير بعض التطورات الجيوسياسية، قبل أن تستأنف موجة الصعود مع بداية أسبوع التداول وتصل إلى 93,000 دولار بحلول نهاية يوم الاثنين.

ومع استمرار الزخم، سجل سعر البيتكوين قمة لعدة أسابيع بالقرب من 95,000 دولار، في وقت بدت فيه السيطرة لصالح المشترين.

إلا أن هذا التفوق لم يستمر طويلا، حيث انعكس الاتجاه خلال جلسة التداول وتراجعت العملة إلى ما دون 91,500 دولار بعد فشلها في تجاوز منطقة 94,500 دولار.

بعدها عادت التقلبات لتفرض نفسها مجددا، إذ ارتفع سعر البيتكوين سريعا نحو 93,800 دولار لكنها واجهت مقاومة جديدة، لتستقر حاليا قرب 92,000 دولار.

ورغم هذا التذبذب، استعادت البيتكوين جزء من قيمتها السوقية لترتفع إلى نحو 1.85 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنتها على السوق بأكثر من 1% خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى 56.5% وفق بيانات “CoinGecko”، ما يعكس تحسن نسبي في أداء بعض العملات الرقمية البديلة مقارنة بها.

أما بالنسبة للعملة الرقمية XRP، فقد كانت من أبرز العملات أداء خلال اليوم السابق بعد ارتفاعها بأرقام مزدوجة ووصولها إلى قمة لعدة أشهر فوق 2.40 دولار.

غير أنها لم تنجح في تثبيت هذا المستوى وتراجعت إلى 2.20 دولار قبل أن تعود لتجد دعم نسبي قرب 2.28 دولار.

وفي السياق ذاته، سجلت بعض العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة تراجعات طفيفة مثل ZEC وXLM وSIU.

على الجانب الإيجابي، ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة تقارب 1% خلال اليوم ليصل إلى نحو 3200 دولار، بينما اقترب سعر العملة الرقمية BNB من مستوى 910 دولار.

كما لامست SOL مستوى 140 دولار، وارتفعت XMR فوق 455 دولار.

سجلت عملتا RAIN وM أكبر المكاسب خلال 24 ساعة الماضية مقارنة ببقية السوق.

لتكون المحصلة في الأخير، انخفاض القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 25 مليار دولار مقارنة بالوقت نفسه من يوم أمس، لتستقر عند حوالي 3.23 تريليون دولار وفق “CoinGecko”.

