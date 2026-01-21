Nansen تطلق أدوات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي على شبكتي Base وSolana

تام شمس - الأربعاء 21 يناير 2026 07:48 مساءً - تحديث 21 يناير، الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي (UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة اقتباس ثانٍ عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nansen، أليكس سفانيفيك.

أطلقت شركة Nansen أدوات تداول مستقلة للعملات المشفرة تتيح للمستخدمين تنفيذ الصفقات عبر وكلاء ذكاء اصطناعي وأوامر مكتوبة بلغة طبيعية، في خطوة تعكس توسّع المنصة من التحليلات إلى التنفيذ المباشر للمعاملات.

وقالت الشركة، في إعلان صدر الأربعاء، إن الميزة الجديدة تمكّن المستخدمين من تنفيذ صفقات التداول عبر إدخال أوامر حوارية داخل تطبيق Nansen على الهاتف المحمول، بدلا من الاعتماد على الرسوم البيانية التقليدية أو دفاتر الأوامر. ويستهدف المنتج بالأساس المستخدمين الأفراد الذين يبحثون عن وصول أبسط إلى أسواق الكريبتو.

ويمكن لـ Nansen AI أيضا تحليل الإشارات على السلسلة (Onchain) وتقديم رؤى قائمة على البيانات لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، قبل تنفيذ الصفقات فيما تصفه المنصة بـ“تداول الإحساس” (Vibe Trading). وتوضح الشركة أن هذا النهج يجمع بين التحليلات والتنفيذ الآلي، مع بقاء القرار النهائي بيد المستخدم.

Nansen تضيف تنفيذ تداول قائم على الذكاء الاصطناعي

ستدعم ميزة التداول الجديدة في مرحلتها الأولى شبكتي Base وSolana، مع خطط للتوسع إلى شبكات إضافية لاحقا.

وتعتمد واجهة الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات Nansen الخاصة بالإشارات على السلسلة، والتي تضم مئات الملايين من عناوين البلوكشين المصنفة، بحسب الشركة، وتهدف إلى تقديم تحليل أكثر موثوقية لأسواق الكريبتو مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي العامة مثل Gemini من Google أو ChatGPT من OpenAI.

وقال أليكس سفانيفيك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nansen:

“على مدار سنوات، ركزت Nansen على إبراز إشارات عالية الجودة من بيانات البلوكشين للمستثمرين. هذا الإطلاق يتيح للمستخدمين اتخاذ إجراء مباشر بناء على تلك الرؤى داخل منتجنا.”

وأضاف:

“نحن الآن نغلق الحلقة عبر تمكين المستخدمين من تنفيذ الصفقات مباشرة داخل المنصة، سواء من خلال واجهة محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي في تطبيق الهاتف، أو عبر منصة تداول على الويب.”

ولتسهيل تنفيذ التداول عبر الشبكات المختلفة بين Solana وBase، عقدت Nansen شراكات مع منصة التداول اللامركزية Jupiter، وبورصة OKX، وبروتوكول الربط العابر للسلاسل LI.FIhttp://li.fi، ما يتيح دعم شبكات بلوكشين إضافية مستقبلا.

ويتم تنفيذ التداولات عبر محفظة Nansen المدمجة، والمدعومة بتجربة محفظة ذاتية الحفظ من Privy.

وأفادت الشركة أن التداول المستقل سيكون متاحا للمستخدمين ابتداء من الأربعاء، باستثناء المقيمين في بعض الولايات القضائية، من بينها سنغافورة وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا وأجزاء من أوكرانيا، وذلك لأسباب تنظيمية.

وأشار سفانيفيك إلى أن وكلاء Nansen AI “يتفوقون باستمرار” على روبوتات الذكاء الاصطناعي الرائدة من حيث تحليل البيانات على السلسلة، خاصة في مجالات تحديد المحافظ، واكتشاف التوكنات، وإجراءات العناية الواجبة، وتحليل المحافظ الاستثمارية، مضيفا:

“حقق Nansen AI معدلات جودة تفوق 85% في وضع الخبراء. أما GPT-5 فبلغت نحو 20%. نماذج اللغة العامة لا تفهم تصنيف المحافظ أو أنماط التداول.”

وأوضح أن Nansen، رغم اعتمادها على نماذج ذكاء اصطناعي أساسية، تحتاج إلى ضبطها بدقة وتزويدها بقدرات أعمق خاصة ببيانات البلوكشين.

لوحة تحكم تداول العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Nansen. المصدر: Nansen

الإطلاق يسلّط الضوء على تصاعد دور الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا الإطلاق في ظل تزايد الاهتمام بالتداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل قطاع الكريبتو، حيث تختبر الشركات استراتيجيات مؤتمتة وواجهات حوارية لتقليل الحواجز أمام مشاركة المستخدمين الأفراد.

وفي سياق منفصل، أظهرت اختبارات حديثة أن نماذج ذكاء اصطناعي صينية منخفضة التكلفة استطاعت التفوق على أنظمة غربية أكبر في مهام تداول العملات المشفرة. ففي مسابقة تداول مستقلة أوردتها Cointelegraph في نوفمبر 2025، حققت نماذج مثل QWEN3 MAX وDeepSeek نتائج أفضل من عدة روبوتات ذكاء اصطناعي معروفة، وكان QWEN3 النموذج الوحيد الذي سجل عوائد إيجابية.

نماذج الذكاء الاصطناعي في مسابقة تداول العملات الرقمية. المصدر: CoinGlass

وسلطت هذه النتائج الضوء على القيود المستمرة حتى لدى أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة تقدما، خاصة في ما يتعلق بالتنفيذ الفوري في الأسواق.