Galaxy تطلق صندوق تحوّط بقيمة 100 مليون دولار للمراهنة على صعود وهبوط أسعار العملات الرقمية

تستعد شركة Galaxy المتخصصة في الأصول الرقمية، المملوكة لمايك نوفوغراتز، لإطلاق صندوق تحوّط بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تحقيق أرباح من تحركات أسعار العملات الرقمية صعودًا وهبوطًا.

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز نُشر يوم الأربعاء، من المقرر إطلاق الصندوق في الربع الأول من العام، وسيُهيكل لفتح مراكز شراء وبيع (Long/Short) عبر الأصول الرقمية وأسهم تقليدية مرتبطة بالبنية التحتية المالية.

وسيُخصص ما يصل إلى 30% من رأس مال الصندوق مباشرةً لرموز العملات الرقمية، في حين سيُستثمر الباقي في أسهم شركات الخدمات المالية المتوقع تأثرها بتنظيم الأصول الرقمية، وتبني تقنيات البلوكشين، والتغيرات التكنولوجية، وفقًا للتقرير.

وقد ضمن الصندوق بالفعل التزامات بقيمة 100 مليون دولار من مكاتب عائلية وأفراد ذوي ثروات عالية ومستثمرين مؤسسيين مختارين، مع احتمال فتح الاستراتيجية أمام رأسمال إضافي. وأكدت Galaxy للصحيفة أنها ستشارك باستثمار تأسيسي، من دون الكشف عن قيمته.

نهاية مرحلة “الصعود فقط” في سوق الكريبتو

قال جو أرمو، الذي سيتولى إدارة الصندوق الجديد، إن السوق يدخل مرحلة مختلفة. وأضاف: “مرحلة الصعود فقط في هذه الدورة قد تكون في طريقها إلى النهاية”، مع احتفاظه بنظرة إيجابية تجاه أصول رئيسية مثل إيثيريوم (ETH) وسولانا (SOL). وأشار إلى أن بيتكوين (BTC) تظل ذات أهمية في بيئة قد تشهد خفضًا لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، شريطة صمود أسواق الأسهم والذهب.

وإلى جانب شركات الكريبتو الخالصة، تراقب Galaxy أيضًا لاعبين تقليديين. ولفت أرمو إلى موجات بيع في شركات مدفوعات وبيانات مثل Fiserv، معتبرًا أن تغيّر الأطر التنظيمية، وتبني البلوكشين، والتقدم في الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل تقييمات قطاع الخدمات المالية.

تأتي هذه الخطوة عقب تراجع حديث في سوق العملات الرقمية، إذ انخفض سعر بيتكوين بنحو 30% عن ذروته في أكتوبر، ويتداول حاليًا قرب مستوى 90 ألف دولار.

انخفضت قيمة بيتكوين بنسبة 12% خلال العام الماضي. المصدر: CoinMarketCap

وفي سبتمبر الماضي، اشترت Galaxy ما يقارب 306 ملايين دولار من عملة سولانا، ضمن موجة مشتريات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

ولم تتلقَّ Cointelegraph ردًا فوريًا من Galaxy عند طلب التعليق.

Galaxy Digital تُنجز أول CLO مُرمَّز على شبكة Avalanche

في الأسبوع الماضي، أتمّت Galaxy أول صفقة التزامات قروض مضمونة مُرمَّزة (CLO)، في خطوة تهدف إلى نقل أسواق الائتمان الخاص إلى البلوكشين. الصفقة، التي حملت اسم Galaxy CLO 2025-1، أُصدرت على شبكة Avalanche، ومولت حتى الآن قروضًا بنحو 75 مليون دولار، بدعم أساسي من تخصيص بقيمة 50 مليون دولار من بروتوكول Grove الائتماني المؤسسي ضمن منظومة Sky.

ويدعم هذا الـCLO ذراع الإقراض لدى Galaxy عبر شراء قروض استهلاكية مفرطة الضمان مدعومة ببيتكوين وإيثيريوم، مصدرها شركة Arch Lending، مع قابلية التوسع حتى 200 مليون دولار. وقد جرى إصدار السندات وترميزها عبر منصة INX، بينما تولى Anchorage Digital Bank الحفظ وتتبع الضمانات في الوقت الفعلي.