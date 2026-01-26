خزينة الإيثر ETHZilla تشتري محركات طائرات وسط تركيز متزايد على ترميز الأصول

أعلنت شركة خزينة الإيثر ETHZilla أنها اشترت محركي طائرات نفاثة بعد أن قامت ببيع جزء من حيازتها من العملات الرقمية، في خطوة تعكس تعزيز تركيزها على مجال ترميز الأصول.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي يوم الجمعة إنها اشترت محركي طائرات عبر شركة تابعة أُسست حديثًا تحت اسم ETHZilla Aerospace LLC، مقابل 12.2 مليون دولار نقدًا. وأوضحت أن المحركات، المستخدمة في الطائرات التجارية الكبيرة، تأتي مع عقود تأجير قائمة مع شركة طيران كبرى، ما يتيح لـ ETHZilla البدء في تحقيق عوائد مباشرة من هذه الأصول.

وتأتي هذه الصفقة بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، ماك أندرو روديسيل، في ديسمبر، أكد فيها أن ETHZilla تسعى إلى “بناء نشاط تشغيلي يهدف إلى إدخال الأصول الحقيقية (RWA) إلى البلوكشين عبر ترميزها”، بدل الاكتفاء بشراء عملة الإيثر والاحتفاظ بها.

وأشار روديسيل حينها إلى أن الشركة ستركز في المرحلة الأولى على أصول قطاع الطيران، مثل محركات الطائرات وهياكلها، بهدف ترميزها. وأضاف أن أعضاء فريق الإدارة ومجلس الإدارة يتمتعون بعلاقات عميقة داخل صناعة الطيران، ويتم الاستفادة من هذه الشبكات لبناء خط أولي من الأصول القابلة للترميز دون الحاجة إلى شراكات إضافية.

سهم ETHZilla يتراجع 95% عن ذروته

تُعد ETHZilla واحدة من عدة شركات خزينة للعملات الرقمية التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار أسهمها خلال عام 2025، قبل أن تتراجع بقوة مع بدء الأسواق الرقمية في الهبوط لاحقًا خلال العام.

وقفز سهم ETHZilla، الذي يُتداول تحت الرمز ETHZ، إلى ذروة تجاوزت 100 دولار في أغسطس، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنسبة 95% ليغلق عند 5.24 دولار يوم الجمعة، وفق بيانات Google Finance.

كما شهد سعر الإيثر نفسه انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراجع بنسبة 40% من ذروته في أغسطس، التي قاربت 5,000 دولارات، ليتداول عند مستوى 2,800 دولار يوم الأحد. وبحسب بيانات CoinGecko، تحتفظ ETHZilla حاليًا بـ 69,802 عملة إيثر، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 198.5 مليون دولار.