Coinbase: غالبية المستثمرين المؤسسيين يرون أن بيتكوين مقومة بأقل من قيمتها

تام شمس - الاثنين 26 يناير 2026 08:47 صباحاً - أفاد تقرير صادر عن Coinbase بأن نحو 70% من المستثمرين المؤسسيين يعتقدون أن عملة بيتكوين مقومة بأقل من قيمتها العادلة عند تداولها ضمن نطاق يتراوح بين 85,000 و95,000 دولار، في وقت تواصل فيه العملة الرقمية أداءها الضعيف مقارنة بالمعادن النفيسة وسوق الأسهم.

وقالت Coinbase في تقريرها “Charting Crypto” للربع الأول من عام 2026 إن استطلاعًا شمل 75 مستثمرًا مؤسسيًا و73 مستثمرًا مستقلًا، أُجري بين أوائل ديسمبر وأوائل يناير، أظهر أن 71% من المؤسسات و60% من المستثمرين المستقلين “يشعرون بأن بيتكوين مقومة بأقل من قيمتها”.

وفي المقابل، قال ربع المستثمرين المؤسسيين إن بيتكوين مسعّرة بشكل عادل، إذ ظل سعرها في الغالب ضمن نطاق 85,000 إلى 95,000 دولار خلال فترة الاستطلاع، بينما رأى 4% فقط أنها مقومة بأعلى من قيمتها.

​​استطلاع حول ما إذا كانت بيتكوين مقومة بأقل من قيمتها العادلة، أو مسعّرة بشكل منصف، أو مقومة بأعلى من قيمتها. المصدر: Coinbase



وبحسب بيانات CoinGecko، يتم تداول بيتكوين حاليًا عند نحو 87,600 دولار، بانخفاض يتجاوز 30% عن أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,080 دولارًا، والذي سجلته في أكتوبر.

ومنذ انهيار السوق الكبير في 10 أكتوبر، الذي أدى إلى تصفية مراكز مموّلة بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار، اتجهت أسعار العملات الرقمية في معظمها إلى التحرك العرضي أو الهبوط.

ولم تشهد معنويات سوق العملات الرقمية تحسنًا يُذكر منذ ذلك الحين، إذ تكافح الأسعار لاستعادة الزخم في ظل تجدّد تهديدات الرسوم الجمركية من إدارة الرئيس Donald Trump وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

واعتبرت Coinbase أن هذا الاتجاه قد يستمر، مشيرة إلى أن “التوترات الجيوسياسية اشتعلت في عدة مناطق حول العالم، وأي تصعيد في الاضطرابات، لا سيما إذا أدى إلى تعطيل أسواق الطاقة، قد يؤثر سلبًا في شهية المستثمرين”.

في المقابل، واصلت أسعار الذهب والفضة صعودها القوي، إذ سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5,000 دولارات يوم الاثنين، بينما تضاعفت القيمة السوقية للفضة منذ أكتوبر. في الوقت نفسه، لم يسجل مؤشر Standard & Poor’s 500 سوى ارتفاع متواضع بنحو 3%.

المؤسسات تفضل الاحتفاظ والشراء عند التراجع

أظهر الاستطلاع أن 80% من المستثمرين المؤسسيين قالوا إنهم سيحتفظون بمراكزهم في العملات الرقمية أو سيشترون المزيد في حال تراجع السوق بنسبة إضافية قدرها 10%، في إشارة إلى قناعة طويلة الأجل بفئة الأصول هذه. كما أفاد أكثر من 60% بأنهم إما حافظوا على حيازاتهم من العملات الرقمية أو زادوها منذ أكتوبر، وهو الشهر الذي سجلت فيه بيتكوين ذروتها الحالية.

ردود المستثمرين المؤسسيين والمستقلين على سيناريو تراجع أسعار سوق العملات الرقمية بنسبة 10% أو أكثر. المصدر: Coinbase

ويرى المستثمرون المؤسسيون أيضًا فرصًا مستقبلية إضافية، إذ اعتبر 54% منهم أن دورة سوق العملات الرقمية الحالية تقع إما في مرحلة تجميع أو في سوق هابطة، ما يشير إلى توقعات بإمكانية تحسن الأوضاع لاحقًا.

عوامل اقتصادية داعمة محتملة لسوق العملات الرقمية

ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، تتوقع Coinbase أن يقدم Federal Reserve على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، وهو ما قد يشكل عامل دعم للأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

وبصورة أوسع، قالت Coinbase إن “الاقتصاد يبدو في وضع متين”، وهو ما قد يصب في مصلحة سوق العملات الرقمية، في ظل استقرار تضخم المستهلكين عند 2.7% في ديسمبر، وتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا تجاوز 5% خلال الربع الرابع من العام.