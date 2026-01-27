هيئة ASIC تفرض غرامة بقيمة 9.3 مليون دولار على BPS Financial بسبب الترويج المضلل لمحفظة Qoin

تام شمس - الثلاثاء 27 يناير 2026 12:35 مساءً - حققت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) انتصارًا قضائيًا ضد شركة الخدمات المالية BPS Financial Pty Ltd، حيث أمرت المحكمة الفيدرالية الشركة بدفع غرامات بقيمة 14 مليون دولار أسترالي (نحو 9.3 مليون دولار أميركي) بسبب الترويج وتشغيل منتجها Qoin Wallet.

ويأتي الحكم بعد سنوات من الإجراءات القانونية التي رفعتها ASIC، والتي اتهمت BPS بإدارة نشاط خدمات مالية دون ترخيص، إلى جانب تقديم ادعاءات مضللة بشأن منتج دفع مرتبط بالعملات الرقمية.

وفي بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، قالت الهيئة إن BPS روّجت لمحفظة Qoin Wallet باعتبارها وسيلة دفع غير نقدية مرتبطة برمزها الرقمي Qoin. غير أن المحكمة وجدت أن الشركة، بين يناير 2020 ومنتصف عام 2023، قامت بإصدار المنتج وتقديم خدمات مالية دون الحصول على ترخيص خدمات مالية أسترالي، ما يشكل انتهاكًا لقانون الشركات.

وقال رئيس ASIC، جو لونغو: “نظرًا لطبيعة هذه المنتجات، يجب على المزودين امتلاك التراخيص والتصاريح المناسبة، كما ينبغي أن يتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات واضحة وصحيحة، لا سيما أن منتجات العملات الرقمية قد تكون شديدة التقلب، وتنطوي على مخاطر وتعقيد مرتفعين”.

غرامات وقيود على BPS Financial

شملت العقوبات المفروضة غرامة قدرها 1.3 مليون دولار بسبب ممارسة نشاط غير مرخص، و8 ملايين دولار بسبب تقديم بيانات مضللة وخادعة. وفي حيثيات الحكم، وصفت القاضية داونز تصرفات الشركة بأنها “سلوك غير قانوني وجسيم”، مشيرة إلى تورط الإدارة العليا وضعف أنظمة الامتثال داخل الشركة.

الغرامة المقترحة من هيئة ASIC على شركة BPS Financial بسبب سلوكها المضلل. المصدر: ASIC

وإلى جانب الغرامات المالية، فرضت المحكمة مجموعة من القيود على BPS، من بينها حظرها من تشغيل أي نشاط خدمات مالية دون ترخيص لمدة 10 سنوات. كما أُمرت الشركة بنشر إشعارات توعوية مفروضة قضائيًا على تطبيق وموقع Qoin Wallet، بالإضافة إلى تحمل معظم التكاليف القانونية لهيئة ASIC.

وكانت ASIC قد أطلقت في عام 2022 إجراءات عقوبات مدنية ضد BPS Financial بسبب مزاعم تتعلق بتصريحات مضللة ونشاط غير مرخص مرتبط برمز Qoin.

وفي أحكام سابقة صدرت عام 2024 وتم تأييدها في الاستئناف عام 2025، خلصت المحكمة إلى أن BPS انخرطت في سلوك مضلل عبر تقديم مزاعم كاذبة حول محفظة Qoin، بما في ذلك الادعاء بأن المنتج معتمد أو مسجل رسميًا، وأن رموز Qoin يمكن تحويلها بسهولة إلى عملات ورقية أو أصول رقمية أخرى، وأن الرمز مقبول على نطاق واسع لدى التجار.

ASIC تخفف قواعد ترخيص العملات المستقرة

في ديسمبر، أقرت ASIC إعفاءات جديدة لتبسيط توزيع العملات المستقرة والرموز المغلفة (Wrapped Tokens)، ما يلغي الحاجة إلى حصول الوسطاء على تراخيص خدمات مالية أسترالية منفصلة.

وتسمح هذه الإجراءات للشركات باستخدام “حسابات مجمّعة” (Omnibus Accounts) مع متطلبات مناسبة لحفظ السجلات، ما يمدد تسهيلات سابقة ويقلل تكاليف الامتثال للشركات العاملة في مجالي الأصول الرقمية والمدفوعات.

وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء بعنوان “نظرة على القضايا الرئيسية لعام 2026”، حذّر لونغو من عدة مخاطر رئيسية خلال العام المقبل، من بينها تعرّض المستثمرين الأفراد لائتمان خاص غير شفاف، وإخفاقات تشغيلية في أنظمة التقاعد، وبيع استثمارات عالية المخاطر قد تهدد مدخرات التقاعد، والأضرار الاستهلاكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ثغرات تنظيمية في مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.