إلى أي مدى يمكن أن ينخفض سعر كاردانو في شهر فبراير؟

تراجع سعر البيتكوين لمستويات دنيا وسحب معه أغلب العملات الرقمية البديلة التي لم تقوى على مقاومة الهبوط القوي والسريع.

انخفضت أسعار أغلب العملات الرقمية البديلة لكن الانخفاض في الأسعار كان بنسب متفاوتة.

من بين العملات البديلة الكبيرة المتضررة بالتراجع الأخير نجد كل من عملة الايثيريوم والريبل وكادانو هذه الأخيرة هي موضوع حديثنا.

انخفض سعر عملة كاردانو بنسبة 5٪ في 24 ساعة الأخيرة وبنسبة 14٪ في آخر 7 أيام حيث تقاوم للبقاء فوق الدعم النفسي المهم فوق 0.30 دولار.

السؤال الأهم الأن:

إلى أي مستوى يمكن أن ينخفض سعر ADA خلال شهر فبراير؟ وهل الهبوط مستمر أم مؤقت؟

طرحنا هذا السؤال على أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي وكانت هذه إجاباتهم:

ChatGPT: الهبوط الحالي أقرب إلى تصحيح مؤقت (Shakeout) وليس بداية سوق هابطة طويلة. السعر الأدنى المتوقع: 0.28 دولار النطاق المستهدف والأكثر احتمالا: 0.31 – 0.36 دولار

Grok (منصة X): يتوقع استمرار سيطرة الباعة على المدى القريب. احتمال هبوط بنسبة 40% وهبوط السعر إلى 0.28 دولار. يشير إلى أن شهر فبراير تاريخيا سلبي لأداء العملة ADA وغالبا ما يمحو مكاسب شهر يناير.

Perplexity: يتوقع هبوط إلى 0.28 – 0.30 دولار إذا فشل مستوى الدعم الحالي. في المقابل، يرى فرصة للارتداد بسبب تجميع الحيتان (شراء أكثر من 450 مليون عملة خلال شهرين).

Google Gemini: أسوأ سيناريو: هبوط إلى 0.27 دولار. إذا استعاد السعر مستوى 0.34 دولار قد يرتفع إلى 0.40 دولار. اختراق واضح فوق 0.40 دولار قد يعني عودة السيطرة للمشترين.



خلاصة القول:

معظم نماذج الذكاء الاصطناعي تتفق على أن المنطقة بين 0.27 و0.30 دولار تمثل قاع محتمل، مع وجود فرصة للتعافي إذا تحسنت المعنويات أو تم كسر مستويات المقاومة المهمة.

