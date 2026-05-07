سعر العملة الرقمية TON يقفز بأكثر من 120% أسبوعيا وسعر البيتكوين يستقر فوق مستوى 80 ألف دولار

سعر العملة الرقمية TON يقفز بأكثر من 120% أسبوعيا والبيتكوين يستقر فوق مستوى 80 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين الحفاظ على مكاسبها الأخيرة بعدما استعادت الزخم عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، لتقترب من مستوى 83 ألف دولار قبل أن تتعرض لتصحيح محدود.

وكان سعر العملة قد هبط دون 75 ألف دولار عقب اجتماع “FOMC”، لكن السوق سرعان ما استعاد الثقة مع تطورات جيوسياسية إيجابية، ما دفع سعر البيتكوين إلى موجة صعود قوية تجاوزت خلالها العملة 8 آلاف دولار خلال أسبوع واحد.

وبعد تسجيل العملة لقمة مؤقتة قرب 83 ألف دولار، تراجعت العملة إلى حدود 80,800 دولار، لتستقر حاليا بالقرب من مستوى 81,000 دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.63 تريليون دولار مع استمرار هيمنتها على السوق فوق 58%.

في المقابل، كانت الأنظار تتجه نحو Toncoin (TON) التي واصلت انفجارها السعري، بعدما حققت مكاسب يومية تقارب 30%، لترتفع بأكثر من 120% خلال أسبوع واحد فقط.

وجاء هذا الصعود القوي بعد إعلان تيليغرام تغييرات كبيرة تتعلق بالبنية التشغيلية لشبكة TON، شملت تقليص الرسوم بشكل كبير وتعديلات على آلية التحقق، وهو ما أعاد الزخم للعملة بقوة.

كما شهدت بعض العملات الأخرى مكاسب مزدوجة، مثل ICP وNEAR وVIRTUAL، بينما تعرضت عملات كبرى مثل ETH وXRP وDOGE لبعض التراجعات الطفيفة.

بشكل عام، لا تزال السوق تحافظ على زخم إيجابي، مع بقاء القيمة السوقية الإجمالية قرب 2.8 تريليون دولار.

