عودة مشاعر الخوف إلى البيتكوين تثير المخاوف… هل يقترب السوق من قمة جديدة؟

عادت موجة الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) بقوة إلى سوق بيتكوين بعد تجاوز العملة مستوى 80 ألف دولار، وهو ما دفع المحللين إلى إطلاق تحذيرات من احتمال ارتفاع التقلبات أو تشكل قمة محلية.

ووفقا لبيانات حديثة، وصلت المعنويات الإيجابية تجاه البيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر، بعدما تحولت أجواء السوق سريعا من الخوف والتشاؤم إلى التفاؤل، خاصة بعد التعافي القوي من التراجع الأخير.

ويعتمد هذا التقييم على تحليل منشورات المتداولين عبر منصات التواصل، حيث ارتفعت التعليقات الصعودية بشكل واضح مع عودة الحماس بين المستثمرين الأفراد.

لكن بعض المحللين يرون أن هذا التفاؤل المفرط قد يكون إشارة تحذير، لأن دخول المستثمرين المتأخرين عادة ما يحدث قرب القمم السعرية، ما يزيد من احتمالات جني الأرباح والتقلبات المفاجئة.

ورغم ذلك، لا يعني هذا بالضرورة انتهاء موجة الصعود، بل يشير إلى أن مستوى المخاطرة أصبح أعلى مقارنة بالفترة التي كان فيها السوق غارق في الخوف قبل أسابيع.

على الجانب الفني، لا تزال عملية البيتكوين تحافظ على تداولها قرب 81 ألف دولار بعد تسجيل قمة جديدة فوق 82 ألف، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن تأكيد القاع الحقيقي للسوق يتطلب اختراق مستويات أعلى، قد يصل إلى 89 ألف دولار.

كما يشير محللون إلى وجود مناطق سعرية بين 89 و112 ألف دولار قد تشهد ضغوط بيع من مستثمرين عالقين منذ قمم سابقة، ما قد يجعل الطريق نحو قمم جديدة أكثر تعقيد.

