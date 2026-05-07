مؤشر مهم لعملة XRP يصل إلى أدنى مستوى له منذ 2021… هل يتراجع ضغط البيع؟

سجلت عملة الريبل XRP مؤشر مهم لم يُشاهد منذ عام 2021، في إشارة قد تعكس تراجع ضغوط البيع من كبار المستثمرين وتحسن تدريجي في وضعها السعري.

ورغم أن العملة لا تزال تواجه مقاومة قوية قرب مستوى 1.45 دولار، فإن البيانات على الشبكة تُظهر انخفاض تدفق الحيتان إلى منصة بينانس إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعادة ما يُنظر إلى تحويل كميات كبيرة من العملات إلى منصات التداول على أنه استعداد للبيع، لكن التراجع الحاد في هذه التدفقات قد يعني أن كبار المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في الخروج خلال الفترة الحالية.

وبحسب التحليلات، انخفضت التدفقات التراكمية للحيتان من حوالي 2.6 مليار XRP في مارس إلى نحو 736 مليون فقط، ما يشير إلى تراجع واضح في ضغوط البيع مقارنة بالأشهر الماضية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الاتجاه قد يساعد XRP على بناء قاعدة سعرية أكثر استقرارا، خاصة إذا تزامن مع تحسن الطلب وعودة الزخم للسوق.

على الجانب المؤسساتي، شهدت صناديق XRP الفورية في الولايات المتحدة انتعاش ملحوظ، بعدما تحولت من تسجيل تدفقات خارجة في مارس إلى جذب عشرات الملايين من الدولارات خلال أبريل ومايو.

كما تواصل الريبل توسيع حضورها عالميا عبر شراكات جديدة، من بينها التعاون مع منصة OKX لدعم عملتها المستقرة RLUSD، إضافة إلى اتفاقيات في كوريا الجنوبية والشرق الأوسط لتعزيز استخدام تقنيات البلوكشين والتحويلات المالية.

بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى أن XRP قد تدخل مرحلة أكثر استقرار إذا استمرت ضغوط البيع بالتراجع مع تزايد الاهتمام المؤسساتي.

