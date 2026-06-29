كن جشع حين يخاف الآخرون: هل حانت لحظة انعكاس XRP؟

لم تكن الأشهر الماضية رحيمة بعملة XRP.

فبعد أن سجّلت العملة مستوى قياسي جديد في منتصف يوليو 2025، كان مسار العملة هابط في معظمه، إذ فقدت أكثر من 70% من قيمتها، وتهاوت نحو دولار واحد، وتجاوزتها كلٌّ من BNB وUSDC من حيث القيمة السوقية، وسجّلت في إحدى المراحل ستة أشهر متتالية في المنطقة الحمراء.

وسط كل هذه التطورات السلبية، تحوّل بعض المحللين إلى نظرة هبوطية حادة تجاه العملة.

في حين يسود الاعتقاد بأن XRP بلغت أهم لحظاتها في هذه الدورة، أشار بعضهم، مثل “علي مارتينيز”، إلى احتمال هبوط سعر العملة نحو مستويات الدعم الحاسمة التالية عند 0.80 أو 0.62 أو 0.51 دولار إذا انهار حاجز الواحد الدولار.

كما حذّرت منصة “Glassnode” من أن حاملي XRP لا يزالون يحققون خسائر أكثر من الأرباح، ما يشير إلى تصاعد ضغوط البيع حتى بين المستثمرين الخاسرين.

وحتى “ChatGPT” قدّم بعض التوقعات المقلقة إذا ما حول XRP قريبا مستوى الدولار من دعم إلى مقاومة.

لكن ربما يكون هذا التشاؤم الشديد بالضبط هو ما تحتاجه XRP لتقلب الموازين.

هل من المتوقع أن نشهد صعود مفاجئ؟

من المفارقة أن التاريخ يُظهر أن السوق نادرا ما يكافئ هذا الإجماع.

وقد لخّص “وارن بافيت” الأمر خير تلخيص بقوله:

كن خائف حين يكون الآخرون جشعين، وكن جشع حين يكون الآخرون خائفين.

لقد ظهر التشاؤم المفرط مرارا قرب نقاط التحوّل المهمة عبر سوق العملات المشفرة.

حيث مرّت البيتكوين والإيثيريوم وXRP جميعها بفترات انهارت فيها المعنويات وبقيت عند مستوياتها المنخفضة فترة قبل أن تبدأ موجات تعاف كبرى.

ويحدث هذا عموما حين تخرج الأيدي الضعيفة بينما يراكم المستثمرون طويلو الأجل بهدوء.

وبالنسبة لـ XRP، يبدو أن هذا التراكم يأتي من مستثمري الصناديق المتداولة، إذ شهدت الصناديق التي تتعقّب أداءها سلسلة خضراء فقط امتدّت ثمانية أسابيع متتالية، في حين نزفت صناديق البيتكوين والإيثيريوم بشدة.

كما دفعت موجة البيع الأخيرة عدة مؤشرات على الشبكة وفنية إلى مناطق بيع مفرط تاريخيا.

يرى بعض المحللين أن XRP قد تقترب من منطقة يبدأ عندها معدّل المخاطرة مقابل العائد بالتحسّن، حتى وإن استمرّت التقلبات قصيرة الأمد.

والتاريخ بالفعل في صف XRP.

فلنتذكّر أن معنويات الأصل كانت قد هبطت إلى مستويات مماثلة في منتصف يونيو، لكنها قفزت بنسب من خانتين خلال 24 ساعة، حين عزت شركة التحليلات “Santiment” ذلك الصعود إلى تدهور سلوك المستثمرين.

هذا وتُظهر البيانات الحالية أن XRP في طريقها لإنهاء يونيو بتراجع يتجاوز 20%، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ فبراير 2025.

وتشير بيانات “CryptoRank” إلى أن هذا يتوافق مع الأداء السابق، إذ كان يونيو شهر هابط في الغالب بالنسبة للأصل.

وعلى النقيض يقف يوليو. فقد أنهت XRP كلًّا من النسخ الست الماضية باللون الأخضر، مُحقّقة مكاسب لافتة.

وشهدت خمسٌ من أصل ستٍّ ارتفاعات سعرية من خانتين، بما في ذلك قفزات هائلة تجاوزت 45% في عامَي 2020 و2023.

ويبلغ متوسط مكاسب يوليو نحو 11%.

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