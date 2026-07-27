شركة “Storj” تتقدم بطلب إفلاس وعملة STORJ تهوي بأكثر من 17%

أعلنت شركة “Storj Labs”، المطورة لمنصة التخزين السحابي اللامركزي “Storj”، تقدمها بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 (Chapter 11) في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية مع الاستمرار في تشغيل خدماتها دون توقف.

وجاء الإعلان عبر رسالة مفتوحة إلى المجتمع، أوضحت فيها الإدارة أن هذه الخطوة ليست إيقاف للنشاط، بل إعادة تنظيم مالية سريعة لمعالجة التزامات قديمة تعود إلى مراحل سابقة من تاريخ الشركة، ولا ترتبط باستراتيجيتها الحالية.

لماذا تقدمت Storj بطلب الإفلاس؟

بحسب الشركة، فقد نجحت خلال الفترة الماضية في خفض النفقات وتقليص حجم الفريق، إلى جانب استمرار حصولها على دعم من شركة “Inveniam”، إلا أن الديون والالتزامات التاريخية أصبحت أكبر من أن يتم تجاوزها عبر نمو الأعمال فقط.

وترى الإدارة أن إجراءات “Chapter 11” تمنحها إطار قانوني واضح لإعادة هيكلة الديون، مع منحها الوقت الكافي لوضع خطة طويلة الأجل لاستمرار الشركة.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي شبكة Storj؟

طمأنت الشركة مستخدميها بأن شبكة التخزين اللامركزية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع الخدمات مستمرة دون انقطاع.

كما أكدت أن استخدام عملة STORJ داخل الشبكة لم يتغير، وأن تقديم طلب الإفلاس لا يؤثر على دور العملة في تشغيل النظام اللامركزي.

انهيار سعر عملة STORJ

رغم تطمينات الشركة، لم يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع الخبر، حيث تراجع سعر عملة STORJ بأكثر من 17% مباشرة بعد الإعلان، ليصل إلى نحو 0.06 دولار.

وأوضحت الإدارة أنها لن تدلي بأي تعليقات تتعلق بسعر العملة خلال فترة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن تداولها كان منخفضا منذ فترة طويلة.

ومن أبرز ما كشفته الشركة أنها ترغب في أن تصبح ملكية الشركة بعد إعادة الهيكلة موزعة بين الأطراف التي ساهمت في بنائها، بما في ذلك:

الإدارة الحالية.

مجتمع Storj اللامركزي.

حاملو عملة STORJ.

المستثمرون الآخرون.

ولهذا تعتزم الشركة تقديم آلية مستقبلية تتيح لحاملي العملة المشاركة في ملكية الشركة بعد إعادة الهيكلة، إلا أن تفاصيل الخطة وشروط الاستحقاق لم تُحدد بعد، وستُعلن عبر إجراءات المحكمة.

يأتي التطور الأخير من الشركة ضمن سلسلة من الصعوبات التي يشهدها قطاع العملات الرقمية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تقدمت عدة شركات بطلبات حماية من الإفلاس أو أعلنت إيقاف أعمالها، من أبرزها:

شركة تعدين البيتكوين Poolin وبعض فروعها في الولايات المتحدة.

Movement Labs بعد الأزمة المرتبطة بإطلاق عملة MOVE.

منصة المشتقات BitMEX التي أعلنت إغلاقها نهائيا في سبتمبر بعد أكثر من 11 عام من العمل.

كما كشفت كل من BitMart وOdos وDango عن خطط لإنهاء أو تقليص خدماتها.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

رغم أن “Chapter 11” لا يعني تصفية الشركة أو إيقاف خدماتها، إلا أنه يعكس وجود تحديات مالية كبيرة تتطلب إعادة هيكلة شاملة.

ويبقى مستقبل شركة “Storj” مرتبط بقدرتها على تنفيذ خطة إعادة التنظيم والحصول على موافقة المحكمة، بينما سيواصل المستثمرون متابعة تأثير هذه الخطوة على المشروع وعملة “STORJ” خلال الأشهر المقبلة.

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