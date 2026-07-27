مؤسس “F2Pool” ينقل الملايين من العملات الرقمية إلى بينانس: هل يستعد للبيع؟

أثار “تشون وانغ” (Chun Wang)، المؤسس المشارك لمنصة التعدين “F2Pool”، اهتمام المحللين بعد أن بدأ في نقل كميات كبيرة من العملات الرقمية إلى منصة بينانس، وذلك عقب شهرين من سحبها إلى محافظ خاصة ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi).

وعادة ما يُنظر إلى هذه التحركات على أنها إشارة إلى استعداد المستثمرين الكبار للبيع أو تنفيذ صفقات ضخمة.

خلال شهري مايو ويونيو، اتبع “وانغ” سلوك يُصنف ضمن استراتيجيات المستثمرين طويلي الأجل، حيث قام بسحب أصوله من المنصات المركزية ونقلها إلى محافظ غير وصائية وبروتوكولات مثل “Spark”.

وخلال تلك الفترة، نقل ما يقارب:

91,945 ETH بقيمة بلغت نحو 160 مليون دولار وقتها.

973 WBTC بقيمة تقارب 61 مليون دولار.

وكانت هذه التحركات تُعتبر إشارة إيجابية للسوق، لأن خروج العملات من منصات التداول غالبا ما يعني أن أصحابها لا ينوون بيعها في المدى القريب.

لكن الصورة تغيرت خلال شهر يوليو، إذ بدأ “وانغ” في إعادة هذه الأصول تدريجيا إلى محافظ بينانس الساخنة.

في 2 يوليو، أرسل 16,800 ETH و60 WBTC إلى المنصة، ثم تبعها في اليوم التالي بتحويل 9800 ETH إضافية.

في 27 يوليو، رصدت منصة “Arkham” تحويل جديد بقيمة 3345 ETH، تُقدر بحوالي 6.5 مليون دولار، إلى بينانس.

ورغم أن تحويل العملات إلى منصات التداول لا يعني بالضرورة تنفيذ عمليات بيع مباشرة، فإنه يزيد من احتمالية حدوث ذلك، إذ تصبح الأصول جاهزة للتداول في أي وقت.

ويرى محللون أن تغير سلوك “وانغ” خلال الأسابيع الأخيرة قد يعكس تحول في استراتيجيته الاستثمارية، من الاحتفاظ طويل الأجل عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي إلى تفضيل السيولة الفورية داخل منصة تداول مركزية.

وخلال الأيام المقبلة، سيراقب السوق أحجام التداول وما إذا كانت هذه التحويلات ستتحول إلى عمليات بيع فعلية، أم أنها مجرد خطوة تمهيدية لتحركات استثمارية أخرى.

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