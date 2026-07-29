ضغوط بيع قوية من الحيتان تضرب الايثيريوم: إلى أين يتجه سعر ETH؟

شهدت عملة الايثيريوم موجة بيع كبيرة من كبار المستثمرين، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المحللين من احتمال دخول العملة في مرحلة جديدة من الضغوط الهبوطية.

في المقابل، لا يزال عدد من المحللين يحتفظون بنظرة متفائلة، متوقعين انطلاق موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة.

حيتان الايثيريوم تبيع مئات الآلاف من عملات ETH:

كشف المحلل “علي مارتينيز” أن الحيتان باعت أو أعادت توزيع نحو 226,435 عملة ETH خلال الساعات 24 الماضية، في واحدة من أكبر موجات نشاط الحيتان خلال الفترة الأخيرة.

وبالأسعار الحالية، تُقدّر قيمة هذه الكمية بحوالي 430 مليون دولار.

ورغم هذه المبيعات، لا تزال الحيتان تمتلك نحو 26.64 مليون ETH، أي ما يعادل حوالي 22% من إجمالي العرض المتداول للايثيريوم.

وعادة ما تُعد عمليات البيع الكبيرة من قبل الحيتان إشارة سلبية، إذ قد تدفع المستثمرين الأفراد إلى البيع بدافع الخوف، مما يزيد من الضغوط على السعر.

وفي هذا السياق، أوضح “مارتينيز” أنه يراقب مستوى 1773 دولار عن كثب، مشيرا إلى أن كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى تعليق السيناريو الإيجابي الحالي للإيثيريوم.

من جانبه، قدم المحلل “Crypto Lens” رؤية أكثر تشاؤما، معتبرا أن تحرك الإيثيريوم داخل النطاق بين 1860 و1955 دولار ليس عشوائي، بل قد يكون بداية لما وصفه بفخ صعودي للمستثمرين.

ويرى المحلل أن السعر قد يرتفع أولا إلى حدود 2000 دولار، قبل أن يتراجع لاحقا نحو قاع جديد يتراوح بين 900 و1400 دولار.

وأضاف أن الإيثيريوم قد يشهد هبوط سريع لاختبار قاع عام 2022 وجمع السيولة، قبل أن تبدأ الحيتان في تغيير المعنويات ودفع السعر نحو مستويات قياسية جديدة.

انخفاض عرض الإيثيريوم في المنصات يدعم السيناريو الإيجابي:

من المؤشرات التي تعزز النظرة الصعودية، استمرار انخفاض كمية الإيثيريوم المحتفظ بها داخل منصات التداول.

في 29 يوليو، تراجع رصيد المنصات إلى 15.13 مليون ETH، وهو أدنى مستوى يُسجل خلال عشرة أعوام.

ويشير هذا الانخفاض إلى أن المزيد من المستثمرين يفضلون نقل أصولهم إلى المحافظ الخاصة بدلا من إبقائها في منصات التداول، وهو ما يقلل من العرض الجاهز للبيع ويخفف ضغوط البيع على المدى القصير.

وبين عمليات البيع الكبيرة من الحيتان، والإشارات الفنية المتباينة، وتراجع عرض الايثيريوم في المنصات، تبدو عملة الإيثيريوم مقبلة على مرحلة حاسمة قد تشهد تقلبات قوية، بينما سيحدد سلوك السعر عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الاتجاه التالي للعملة.

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